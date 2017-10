Jeri: capacidade deve crescer 7%

01:00 · 13.10.2017

Com capacidade para receber atualmente 600 mil turistas por ano, o Aeroporto Regional de Jericoacoara deve aumentar esse número em até 7% (42 mil) no curto prazo, segundo afirmou o governador Camilo Santana, ontem (12), em sua página do Facebook.

Além dos atuais voos de Recife e de São Paulo, operados pela Azul Linhas Aéreas e pela Gol respectivamente, o aeroporto de Jericoacoara deverá receber no dia 15 de dezembro uma nova rota regular, partindo de Belo Horizonte, operada pela Azul. No dia 6 de dezembro, a Gol inicia um novo voo partindo de Guarulhos e no dia 9 um voo partindo de Congonhas.

O voo de Belo Horizonte, operado pela companhia Azul, deverá ter três frequências semanais: às terças, quintas e aos domingos. Já os da Gol, serão operados aos sábados, partindo de Congonhas, e às quartas-feiras, saindo de Guarulhos.

"O Aeroporto Regional de Jericoacoara chegou para alavancar ainda mais o turismo do Ceará, gerando emprego e renda para os cearenses", disse Camilo na rede social.

O Aeroporto Regional de Jericoacoara faz parte do Programa de Valorização da Infraestrutura Turística do Litoral Oeste (Proinftur). Por meio deste programa, também foi realizada a pavimentação da CE-182, estrada que liga a Praia do Preá e a Vila de Jericoacoara.

Início das operações

O Aeroporto Regional de Jericoacoara foi inaugurado no dia 24 de junho deste ano, com um voo da Gol fretado pela CVC, partindo de Congonhas. A parceria entre as duas empresas continua. De acordo com Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 28 pedidos de voos não regulares para o trecho Congonhas-Jericoacoara estão confirmados de setembro até março de 2018.