JBS Couros utiliza mistura orgânica como combustível

00:00 · 20.01.2017

São usadas cerca de 500 toneladas de castanha-de-caju e 60 toneladas de babaçu como combustível para a produção de couro na unidade de Cascavel

A unidade da JBS Couros situada no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), passou a aquecer suas caldeiras com o uso de uma mistura de casca de castanha-de-caju e babaçu em substituição a combustíveis fósseis. Com isso, a empresa conseguiu atingir uma economia de aproximadamente 50% em custos, além de contribuir para a redução da emissão de gases responsáveis por intensificar o efeito estufa e o aquecimento global.

"A utilização da casca de castanha-de-caju não somente nos trouxe vantagens econômicas bastante relevantes, como oferece grandes benefícios ambientais. Além de evitar o envio das cascas para aterros, as emissões de gases nocivos são consideravelmente menores quando comparadas às emissões de combustíveis fósseis", destacou Fernando Bellese, gerente de Marketing e Sustentabilidade da JBS Couros.

Exportação

Na JBS de Cascavel, são utilizadas cerca de 500 toneladas de casca de castanha-de-caju e 60 toneladas de babaçu para abastecer energeticamente a unidade, que produz cerca de 180 mil peças de couros mensalmente.

Desse total produzido, cerca de 90% é exportada para Europa, Ásia e América do Norte e atende os segmentos moveleiro e automotivo.

Empresa

Com mais de seis décadas de história, a JBS é uma indústria presente em mais de 20 países, seja com plataformas de fabricação ou com escritórios comerciais. A empresa conta com mais de 230 mil colaboradores no mundo, exporta para mais de 150 países e possui mais de 300 mil clientes ativos globais.

A JBS possui um diversificado portfólio de produtos e também atua em setores relacionados com o seu core business como couros, biodiesel, colágeno, sabonetes, glicerina e envoltórios para embutidos, bem como possui negócios de gestão de resíduos, embalagens metálicas e transportes, que suportam toda a sua operação.