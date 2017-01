IR: correção ainda não está definida

00:00 · 17.01.2017

O ministro da Fazenda voltou a dizer que recessão do País em 2016 é a maior da história ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

Davos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou, ontem, em Davos, na Suíça, que o governo ainda não bateu o martelo sobre a correção da tabela do Imposto de Renda (IR) a partir de 2017. Embora o Orçamento deste ano já tenha uma previsão de reajuste de 5% no IR das pessoas físicas, a equipe econômica ainda está avaliando o impacto que isso terá sobre as contas públicas diante do menor crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma de bens e serviços produzidos no país).

A projeção oficial da Fazenda é que o crescimento seja de 1%, mas os técnicos já admitem nos bastidores que esse número ficará mais próximo de 0,5%. Segundo Meirelles, a definição sobre a tabela do IR será feita quando o governo divulgar o programa do Imposto de Renda de 2017, em fevereiro. "A decisão sobre a tabela do IR vai ser divulgada junto com o programa, na segunda quinzena de fevereiro", disse.

O ministro da Fazenda disse ainda que a recessão do País em 2016, que deve ficar em torno de 3,5%, é a maior da história, mas garantiu que indicadores já mostram claramente que o Brasil está entrando em rota de recuperação. Meirelles minimizou a redução da previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para o crescimento do Brasil. Mais uma vez, ele disse que a comparação da média contra a média anual apresenta uma diferença pequena porque deve haver uma queda muito grande em 2016 e crescimento em 2017.

Projeção

"É uma situação que ocorre quando você sai de uma recessão muito forte", defendeu. "O FMI deixa claro que essa menor previsão de crescimento está relacionada com a queda maior do que o esperado para 2016", continuou.

Para o ministro, "tudo isso é história, tudo isso é passado". "Estamos enfrentando (a recessão) e temos certeza de que, quando os números do primeiro trimestre (de 2017) forem divulgados, já vamos ver crescimento". Ele admitiu que, no ano será um crescimento "bem menor" do que os 2% previstos pelo governo para o último trimestre deste ano na comparação com idêntico período de 2016. Meirelles comentou também que o FMI tende a ser um pouco mais conservador e lembrou que, no mercado no Brasil, a projeção média está um pouco acima de 0,50% de crescimento do PIB.

O ministro também voltou a dizer que há um número enorme de pedidos de conversas sobre o Brasil durante o Fórum Econômico. "Estamos com dificuldade de acomodar todos os pedidos", destacou Meirelles.