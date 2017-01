IPVA: desconto de 5% até próxima terça-feira

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 13:48

A Secretaria da Fazenda prevê arrecadação de mais de R$ 873 milhões, pagamento referente a cerca de 2 milhões de veículos ( Foto: Reinaldo Jorge )

Os condutores que pretendem receber o desconto de 5% no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) devem efetuar o pagamento em valor único até a próxima terça-feira (31). Quem deixar para pagar após essa data, poderá parcelar o imposto, sem abatimento, em até cinco vezes, sendo o valor mínimo da prestação de R$50.

As parcelas vencem no dia dez de cada mês, a partir de fevereiro, como exceção da quinta prestação, que será em junho e terá vencimento no dia 12. O pagamento do tributo também poderá ser feito, além dos boletos que devem ser impressos na internet, por meio de cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil e Bradesco.

A Secretaria da Fazenda prevê arrecadação de mais de R$ 873 milhões, pagamento referente a cerca de 2 milhões de veículos, crescimento no recolhimento de aproximadamente 13% em relação a 2015. Quantos aos isentos, a estimativa é de que mais de 45 mil condutores sejam liberados do imposto, o equivalente a mais de R$44 milhões. No ano anterior, havia sido 44 mil isentos.

Segundo o secretário adjunto da Sefaz, João Marcos Maia, as alíquotas do IPVA terão uma redução média de 6,43%.

A Sefaz ressalta que não fará envio dos boletos de IPVA pelos Correios. Todos os boletos para pagamento estão disponíveis aos contribuintes no site da Secretaria: www.Sefaz.Ce.Gov.Br.

IPTU

O prazo para pagar o IPTU com desconto máximo também se aproxima. Segundo calendário divulgado pela Secretaria de Finanças do município, quem efetuar o pagamento até o dia 7 de fevereiro terá abatimento de 10%. Já quem fizer a devolução do imposto até 8 de março terá o valor reduzido em 7,5%. Até o dia 7 de abril, o abate é de 5%. Os descontos são válidos apenas para cota única e para imóveis que estão adimplentes com exercícios anteriores.

Já estão disponíveis no site www.Sefin.Fortaleza.Ce.Gov.Br, da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), a consulta e a impressão dos boletos do IPTU. Quem preferir, pode dividir o valor em até 11 parcelas, com valor mínimo de R$53,29. A primeira prestação vence em 7 de fevereiro. As demais vencerão no quinto dia útil de cada mês. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento receberão os boletos em casa até a terceira parcela. A partir da quarta deverão emitir o DAM pela internet ou nos postos de atendimento.

Confira a tabela a seguir com os prazos de pagamento do IPVA e IPTU