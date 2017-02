IPTU com desconto de 10% até o dia 7

00:00 · 04.02.2017

Os contribuintes de Fortaleza que querem obter desconto de 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem estar atentos, pois o prazo para o pagamento da cota única com esse abatimento será até a próxima terça-feira (7). Os boletos foram enviados pelos Correios e também estão disponíveis no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) para consulta e impressão (www.Sefin.Fortaleza.Ce.Gov.Br).

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser impresso nas opções "Parcela" ou "Carnê". O boleto do IPTU pode ser pago em bancos, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos, dentro do vencimento indicado no documento. Para ter direito ao desconto, é preciso estar adimplente nos anos anteriores.

Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza mantém as opções de desconto para cota única: 10%, 7,5% e 5%, com três oportunidades de vencimento, respectivamente em 7 de fevereiro, 8 de março e 7 de abril. Caso o contribuinte prefira o parcelamento do IPTU, ele poderá ser feito em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 53,29, com vencimento no 5º dia útil de cada mês. A primeira parcela também terá vencimento no próximo dia 7 de fevereiro.

Correção inflacionária

O IPTU deste ano teve correção inflacionária de 6,58% no valor dos metros quadrados do terreno e da construção. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) foi utilizado para a correção do imposto. Ao todo, são 585 mil imóveis tributados, sendo 373 mil residenciais, 130 mil não residenciais e 82 mil terrenos.

De acordo com a Sefin, 147 mil imóveis tributados estão na Regional II, a de maior concentração, e a menor quantidade está localizada na Regional I, com 59 mil imóveis.

Isenção

A Sefin esclarece que não enviou a notificação de isenção do IPTU pelos Correios. Assim, os cidadãos com o benefício podem imprimir a declaração de isentos no site da Secretaria. Um total de 145 mil imóveis serão beneficiados com isenções, sendo 103 mil casos pelo valor venal do imóvel (até R$ 65.320,93).

O prazo para questionar o valor do IPTU e para pedir isenção termina dia 9 de março.

Atendimento

No site da Sefin, o contribuinte tem acesso aos principais serviços, informações e formulários relativos ao IPTU 2017. Caso o cidadão deseje um atendimento presencial, ele contará com uma novidade neste ano: postos da Sefin em todas as Secretarias Regionais, das 9h às 15h no Shopping Del Paseo, das 10h às 17h30, e nos Vapt-Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra, das 8h às 17h.

A descentralização do serviço da Sefin busca proporcionar mais comodidade e acessibilidade aos cidadãos.