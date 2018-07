iPlace Conceito chega ao Iguatemi

01:00 · 07.07.2018

Com estrutura específica para atendimento ao segmento corporativo, área para treinamentos e um mix reforçado de produtos da Apple, o Iguatemi recebe, neste sábado (7), a primeira iPlace Conceito de Fortaleza - 3ª do País. A antiga loja que já funcionava no empreendimento foi reformulada e agora funcionará no primeiro piso do shopping, passando a contar com mais de 450 metros quadrados (m²).

Para a inauguração da operação, que está marcada para 15h, a iPlace vai ofertar vouchers de desconto para os primeiros clientes. Às 14 horas, haverá abertura antecipada para os primeiros 50 presentes à fila de espera, que ganharão 25% de desconto nas compras à vista ou de 15% a prazo (em até 10 vezes).

Para o 51º ao 150º cliente, a iPlace concederá vouchers de 20% de desconto à vista e 10% nas compras a prazo. Para o 151º ao 300º, os vouchers serão de 15% de desconto à vista ou 5% a prazo. As promoções são válidas somente para este sábado e não são cumulativos com outras promoções.

Todos os vouchers são limitados a um produto por CPF de uma das seguintes categorias: iPhone, iPad, MacBook, MacMini, Apple TV, Apple Watch e iPod. O desconto está limitado a até dois produtos iguais na categoria acessórios. A iPlace não se responsabiliza por danos, perda, ou furto do voucher. O desconto não é válido para compra de Seguro ou Garantia, de acordo com a loja.

Produtos

Além dos itens da Apple, a loja conceito de Fortaleza terá, ainda, produtos de marca própria iPlace, linha de drones DJI, equipamentos de áudio JBL e Ultimate Ears, entre outros.

A loja conceito da iPlace também oferecerá assistência técnica com atendimento individualizado, reparos dentro e fora da garantia Apple de iPhone e acessórios exclusivos.

"Estamos orgulhosos com esta expansão, reflexo de nosso crescimento nacional e de nosso comprometimento com a melhoria contínua do atendimento aos clientes de todas as regiões", avalia Germano Grings, vice-presidente do Grupo Herval, do qual a iPlace faz parte. "A Loja Conceito de Fortaleza trará ainda mais excelência aos consumidores que moram e visitam a cidade", completa.

Em todo o País, a iPlace conta, atualmente, com 138 lojas, sendo três no modelo de loja conceito, e tem presença em 26 estados. A Herval congrega 19 marcas e 14 empresas, com 58 anos no mercado.