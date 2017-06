Investimentos crescem 0,6% em abril, aponta Ipea

00:00 · 07.06.2017

( Foto: José Leomar )

São Paulo. Os investimentos na economia brasileira voltaram a crescer em abril, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A alta foi de 0,6% pelo Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), após um recuo em março.

De acordo com a instituição, contribuiu para esse crescimento o bom desempenho do consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came), que avançou 0,7%. O Came é uma estimativa dos investimentos em máquinas e equipamentos que corresponde à produção industrial doméstica acrescida das importações e diminuída das exportações. Entre os seus componentes, a produção doméstica de bens de capital teve variação positiva de 1,1% em abril frente a março.

Já o indicador de construção civil recuou 0,2% em abril, após queda de 3,6% em março e avanço de 1,1% em fevereiro, informou o Ipea.

Na comparação com abril de 2016, o Indicador Ipea de FBCF atingiu patamar 7,7% inferior. Em 2017, o índice acumula queda de 4,7%. Já no acumulado de 12 meses encerrados em abril, o índice registra recuo de 6,0%.

Cenário

A nova crise política que atingiu o governo Michel Temer após a delação do empresário Joesley Batista, da JBS, eleva o risco de frustração do início da recuperação dos investimentos no País. A análise é do técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, Leonardo Mello de Carvalho, responsável pelo FBCF.

"A gente ainda está em compasso de espera em função da turbulência política e existe uma possibilidade disso afetar o investimento. A decisão (de investir) tem sempre muito peso na expectativa. Se aumenta a incerteza no campo econômico e político é natural que empresários adiem essa intenção", diz Leonardo Mello de Carvalho, para quem é fundamental que se preserve a equipe econômica e as reformas em qualquer circunstância.

PIB

O Ipea trabalha com uma estimativa de crescimento de 0,7% para o Produto Interno Bruto (PIB) e de 0,1% do investimento em 2017, mas poderá revisar esses números no fim deste mês. No caso da FBCF, o diagnóstico já levava em conta um momento de saída da recessão, com resquícios como a alta capacidade ociosa, mas o início de uma trajetória de recuperação gradual.