Investimento direto no País soma US$ 8,752 bi

00:00 · 21.12.2016

Brasília. Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 8,752 bilhões em novembro, informou ontem o Banco Central (BC). Pelos cálculos da autoridade monetária, o IDP de novembro ficaria em US$ 6,500 bilhões. A estimativa da autarquia foi feita com base nos números até 18 de novembro, quando o País havia recebido US$ 4,1 bilhões em recursos externos.

No acumulado de 2016, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo soma US$ 63,657 bilhões. Já no acumulado dos últimos 12 meses até novembro deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 78,868 bilhões, o que representa 4,38% do Produto Interno Bruto (PIB).

O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, disse que os ingressos de Investimentos Diretos no País em 2016 ocorrem de forma disseminada entre os vários segmentos da economia.

"Em novembro, o setor que mais recebeu foi o setor petrolífero, mas a distribuição foi significativa pelos diversos setores da economia. As oportunidades que a economia apresenta estão distribuídas por vários setores", agregou Maciel. "No mês passado, houve operações um pouco maiores que favoreceram IDP, com ingressos no setor de petróleo no fim do mês", completou.

Ele destacou a saída de títulos de renda fixa em novembro, diferentemente dos anos anteriores, quando houve ingressos significativos nessa conta. "Esses valores entraram nos anos anteriores e agora enxergamos a reversão desse movimento. Esse movimento é natural em parte, mas a perda de grau de investimento também pode ter efeitos defasados sobre essas alocações", explicou Túlio Maciel.

Ainda de acordo com chefe do Departamento Econômico do BC, em dezembro - até o dia 16 - o Banco Central registra US$ 213 milhões em ingressos em ações, com US$ 443 milhões em entradas na renda fixa.