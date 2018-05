Investimento cresceu 0,3% de janeiro a março

01:00 · 08.05.2018

São Paulo. O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) avançou 0,8% em março ante fevereiro, informou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) ontem (7). Com isso, o índice, que procura estimar, a partir de dados antecedentes, o comportamento dos investimentos no Produto Interno Bruto (PIB), encerrou o primeiro trimestre do ano com alta de 0,3% em relação ao quarto trimestre de 2017.

Ante março de 2017, o Indicador Ipea de FBCF avançou 3,4%. No trimestre, a alta foi de 3,3% sobre os três primeiros meses do ano passado. Em 12 meses, o indicador registra queda de 0,1%. O destaque positivo foi o consumo aparente de máquinas e equipamentos (produção interna líquida das exportações, acrescida das importações), que encerrou o primeiro trimestre com alta de 2,4%.

"Enquanto a produção interna de bens de capital cresceu 1,8%, a importação de bens de capital caiu 4,8% na margem, devolvendo parte do forte crescimento no período anterior (12,8%)", diz nota publicada no blog da Carta de Conjuntura do Ipea, assinada pelo pesquisador Leonardo Mello de Carvalho.