Instalação de comissão é adiada

00:00 · 07.02.2017

Brasília. A instalação da comissão especial que discutirá a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo de Michel Temer na Câmara dos Deputados foi adiada e só deve acontecer na próxima quinta-feira, 9. A previsão antes era abrir os trabalhos na quarta-feira, mas não houve quórum ontem, 6, no plenário da Casa para que fosse feita a leitura do ato de criação da comissão especial.

Com isso, o ato será lido somente nesta terça-feira, 7. E só depois desta formalidade é que passa a contar o prazo de 48 horas para que os líderes de cada partido indiquem os integrantes da comissão. Por isso, o atraso na instalação.

Nomes certos

No ato de instalação, será formalizada a posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) no cargo de presidente da comissão especial da reforma da Previdência. É o presidente da comissão que indica o relator, que será o deputado Arthur Maia (PPS-BA), como já anunciado.

Depois disso, a comissão terá até 40 sessões para deliberar sobre a proposta e votar o texto, que ainda precisará ser apreciado em dois turnos pelo plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado.

A intenção inicial era formalizar a criação da comissão em sessão plenária nesta segunda-feira, mas não houve quórum. Apenas 46 deputados marcaram presença, menos do que os 51 necessários para abrir a sessão.

Polêmica

O texto enviado ao Congresso e que terá prioridade, segundo o novo presidente da Casa, Rodrigo Maia, traz pontos polêmicos e que despertam revolta de boa parte da população. O principal trata do aumento do tempo de contribuição para 49 anos, como forma de garantir o salário integral na aposentadoria.