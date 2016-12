INSS quer MP para que benefício seja revisado

00:00 · 27.12.2016

Brasília. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Leonardo Gadelha, vai sugerir à Casa Civil a elaboração de uma nova medida provisória (MP) para garantir a revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em 2017.

A revisão, que teve início após o envio de uma medida provisória neste ano pelo governo de Michel Temer, foi interrompida porque o texto perdeu a validade sem ser aprovado pelo Congresso Nacional. O governo chegou a enviar um projeto de lei com a previsão do pente-fino, mas a proposta não foi apreciada pelo Legislativo, que entrou em recesso até fevereiro.

Na teoria, a revisão poderia continuar sem a MP em vigor, mas, na prática, o mutirão fica impossibilitado porque o INSS não consegue pagar bônus aos peritos médicos para que façam as revisões. Gadelha destaca que a Casa Civil ainda não validou a edição de uma nova MP e deixa claro que se trata de uma sugestão do INSS.

Antes da interrupção do pente-fino, foram feitas 23 mil das 534 mil revisões previstas em auxílio-doença. O índice de reversão foi de 75%, o que equivale a uma economia anual de R$ 220 milhões, segundo o INSS. O pente-fino em 1,1 milhão de aposentadorias por invalidez também não chegou a ser realizado.

Do total de brasileiros com auxílio-doença que passarão pelo pente-fino do governo, 99,2% obtiveram o benefício por decisão da Justiça. Em 97% dos casos, o auxílio começou a ser pago de 2003 em diante.

Com o fim da validade da primeira MP, as perícias do pente-fino de segurados do INSS que estavam marcadas para novembro foram remarcadas para janeiro de 2017. O programa de revisão nos benefícios foi programado para durar até dois anos, mas com o reinício das perícias-médicas para janeiro, estima-se que esse prazo não será cumprido.