Infraero quer parceria para gerir outros aeroportos

01:00 · 14.10.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Antes administrado exclusivamente pela estatal, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, foi concedido à alemã Fraport ( Foto: JOSÉ MARIA MELO )

Um estudo sobre uma eventual parceria entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e empresas privadas para administrar alguns aeroportos brasileiros está sendo costurado pelo Ministério do Planejamento. A informação foi divulgada pelo secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MP), Fernando Soares, e confirmada pela Pasta. Entre as companhias cotadas para a parceria estão a alemã Fraport, atual concessionária dos Aeroportos internacionais de Fortaleza e Porto Alegre, a suíça Zurich e a francesa Vince, que arremataram os terminais de Florianópolis e Salvador.

Em nota, a Fraport Brasil não negou esta possibilidade, porém se limitou a dizer que está aberta a novas parcerias e ao desenvolvimento de projetos futuros no País. "No momento, a Fraport Brasil está estabelecendo sua presença em Porto Alegre e Fortaleza, recrutando profissionais, realizando diligências técnicas e operacionais detalhadas nos aeroportos e preparando sistemas e processos para assumir o controle operacional do aeroporto e dar início às obras".

Soluções

O Planejamento também informou que a Sest/MP, dada a decisão anunciada pelo Programa de Parcerias em Investimentos (PPI), estuda soluções estruturadas e sustentáveis para as empresas estatais federais. "Não se trata meramente de privatizações ou de concessões puras. Buscamos soluções que englobam as empresas, seus empregados, o governo e, principalmente, a sociedade". Em relação à Infraero, de acordo com o Planejamento, os estudos estão em andamento e envolvem a estrutura de fusões e aquisições que contaria com a participação de um operador para conduzir conjuntamente as atribuições da estatal.

"Existe também a possibilidade de abertura de capital (IPO). Nessa operação, o objetivo é atrair investidores-operadores experientes, por meio de participação acionária, associada a um Acordo de Acionistas aderente aos interesses do País e desses parceiros privados". Conforme a Pasta, ainda não há uma data exata para a conclusão destes estudos. "Contudo, temos a expectativa de apresentar diversos modelos de operações até o fim deste ano, como forma de contribuir para decisões sobre o futuro da empresa e da prestação desses serviços à sociedade".

A ideia inicial é construir uma parceria com o setor privado para agregar valor à Infraero, gerar resultados positivos, além de apoiar uma reestruturação da empresa estatal.

Administração

Com a concessão dos 14 aeroportos anunciados pelo PPI, a Infraero ficará com uma rede de cerca de 42 aeroportos. Segundo o Ministério do Planejamento, para que haja uma estrutura em que se preserve a manutenção de toda a rede remanescente de terminais, entre superavitários e deficitários, haverá necessidade de contar com alguns aeroportos.

Já citados pelo secretário Soares e agora confirmados pelo Planejamento, estão os Aeroportos de Manaus (AM), Curitiba (PR) e Santos Dumont (RJ). Além destes, outros terminais de maior eficiência podem ser incluídos. São aeroportos "que funcionam como 'âncora' do sistema para garantir a manutenção da empresa, dos empregados, e da prestação de serviços necessários à sociedade".

A proposta estudada, conforme o secretário, é diferente de outra anunciada anteriormente com a Fraport, concessionária vencedora dos leilões do Pinto Martins (Fortaleza) e Salgado Filho (Porto Alegre). A companhia alemã não teria aeroporto A ou B. A proposta é usar essa parceria para a prestação de serviços.

"Acreditamos que existem diversas empresas privadas interessadas em projetos aeroportuários no Brasil. Prova disso foi a participação de empresas internacionais nas últimas concessões do ano corrente, como a Fraport (Alemanha), Zurich (Suíça) e Vinci (França). Ou seja, o olhar tem sido de fora para dentro do nosso País", acrescentou o Planejamento.

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil informou apenas que, em relação ao futuro da Infraero, está analisando diversas opções para a reestruturação da estatal. No entanto, não disse quais seriam as alternativas previstas.