Inflação prevista abaixo do teto da meta em 2016

00:00 · 20.12.2016

Para 2017, estimativa para a inflação segue em 4,90%. A meta de inflação para o próximo ano é 4,5%, com teto em 6% ( FOTO: WALESKA SANTIAGO )

São Paulo. O mercado financeiro passou a projetar inflação dentro da meta este ano. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 6,52% para 6,49%. A meta de inflação é 4,50% e limite superior de 6,50%. Assim, a inflação fechará dentro da meta pela primeira vez desde 2014, quando ela encerrou o ano em 6,41%. Em 2015, a inflação superou a meta, chegando a 10,67%

A estimativa para o índice caiu pela sexta vez seguida, segundo o Boletim Focus, feito com base em pesquisa do Banco Central (BC) a instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. A última vez que o mercado estimou que a meta de inflação deste ano não seria descumprida foi na edição do Boletim Focus de 13 de novembro de 2015.

Para 2017, estimativa para o IPCA segue em 4,90%. A meta de inflação para o próximo ano é 4,5%, com teto em 6%. Conforme o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o Brasil está em processo de convergência contínua das expectativas de inflação para a meta. Para ele, a perspectiva de desaceleração da alta dos preços é resultado do processo de ajuste fiscal e de uma atuação permanente do Banco Central.

"Temos uma evolução esperada dos índices de inflação. A queda da inflação é resultado dos projetos de ajuste fiscal que colaboram na formação das expectativas, mas também do trabalho do Banco Central", disse Henrique Meirelles.

"Tudo isso faz com que estejamos vendo um processo continuado de convergência das expectativas de inflação para a meta. Isso está dentro do esperado", completou o titular do Ministério da Fazenda.

Juros

Diante da recessão econômica e da melhora na inflação, o Banco Central tem sinalizado que pode intensificar o corte da taxa básica de juros, a Selic. Nas suas duas últimas decisões, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano.

Para as instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central no Boletim Focus, a taxa Selic encerrará 2017 em 10,50% ao ano. A Selic é um dos instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação.

PIB

A projeção de instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central para o Boletim Focus para a queda da economia (PIB) este ano permanece em 3,48%. Já para 2017, a expectativa de crescimento foi alterada de 0,70% para 0,58%. Essa foi a nona redução consecutiva para 2017.

Câmbio

O Boletim Focus mostrou ainda que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,38 no encerramento de 2016, ante R$ 3,39 de uma semana antes. Há um mês, estava em R$ 3,30. O câmbio médio de 2016 permaneceu em R$ 3,46, ante R$ 3,45 previsto um mês antes.

Para o fim de 2017, a mediana para o câmbio passou de R$ 3,45 para R$ 3,49 de uma divulgação para a outra, ante R$ 3,40 de um mês antes. Já o câmbio médio de 2017 foi de R$ 3,41 para R$ 3,42 - estava em R$ 3,36 um mês atrás.

Após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial americana no início de novembro, o BC brasileiro não apenas interrompeu as atuações com swap cambial reverso como retomou os leilões de swap cambial tradicional, como forma de reduzir a volatilidade e segurar a alta forte do dólar.

Segundo o presidente do BC, Ilan Goldfajn, a atual posição em swaps dá tranquilidade à instituição em suas atuações e o Banco Central pode usar qualquer instrumento disponível para conter a volatilidade. Em dezembro, após completar a rolagem dos swaps que vencem em janeiro, o BC fez dois leilões de linha no dia 12, com oferta de até US$ 4,2 bilhões. As operações também tiveram como objetivo a rolagem de vencimentos de janeiro.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Recessão reduz preços; juro pode ter corte maior

Há bastante tempo, a inflação brasileira vem alta, acima da meta, Agora, finalmente, está vindo para a meta. O ruim é que o motivo de ela estar vindo para dentro do teto é a recessão, que está mais forte do que o mercado esperava. Então, a inflação recua. O lado bom disso é que essa inflação caindo aumenta a possibilidade de o Banco Central ser mais agressivo na redução de juros. Os preços vão subir mais devagar e também se realmente se confirmar a redução da taxa de juros por parte do BC, as pessoas que estão sofrendo com o endividamento sentirão redução na carga de juros. É uma sequência de fatos; a inflação cai e, em consequência, o BC reduz a taxa de juros para estimular a atividade econômica. Com a redução da taxa de juros, o que se espera é que a atividade melhore, mas isso não quer dizer que haverá retomada, porque depende ainda de outros fatores.

Ênio Arêa Leão

Vice-presidente técnico do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF Ceará)