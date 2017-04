Inflação na RMF avança 0,66%; menor desde 2013

00:00 · 08.04.2017

Fortaleza/Rio. Na contramão da média nacional, a inflação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acelerou em março ante fevereiro e foi a maior do país na variação mensal (0,66%), no acumulado do primeiro trimestre deste ano (1,58%) e no acúmulo dos últimos 12 meses (6,85%).

A taxa do terceiro mês deste ano na região, entretanto, foi a menor registrada para meses de março desde 2013, quando a variação foi de 0,61%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), Ênio Arêa Leão, apesar de a RMF ter liderado em março as variações do IPCA no Brasil, “se você analisar um período um pouco mais longo, ela sempre vai convergir para o número nacional”.

Assim, Leão enxerga uma tendência generalizada de queda no índice. “O que a gente pode dizer é que essa inflação está caindo em função principalmente da recessão. E isso está possibilitando essa queda de juros, o que pode ser o início de uma retomada da economia”, diz.

Grupos

Dentre os grupos analisados pelo IBGE no cálculo do índice, a maior taxa da RMF em março foi constatada em Educação (5,34%), alavancado pelo reajuste dos valores de parte das escolas particulares.

Também contribuiu para a elevação da inflação o grupo Alimentação e Bebidas (0,5%), que detém o maior peso sobre o IPCA, e Habitação (1,67%).

Os preços subiram ainda em Saúde e cuidados pessoais (0,48%), Despesas pessoais (0,46%) e Vestuário (0,12%). O índice registrou quedas em Comunicação (-0,59%), Artigos de residência (-0,55%), e Transportes (-0,19%).

Itens

Com relação aos itens pesquisados pelo instituto, o tomate liderou as altas de preço (22,6%) no terceiro mês deste ano na RMF, seguido por educação infantil (12,65%), melancia (11,37%), ensino médio (10,42%) e educação fundamental (9,53%). As maiores baixas foram registradas pelos itens maracujá (-18,66%), maçã (-10,76%), passagem aérea (-5,58%), hotel (-5,45%) e milho verde em conserva (-3,85%).

Mais baixa desde 1994

No Brasil, a inflação medida pelo IPCA fechou o primeiro trimestre do ano com alta de 0,96%, ante avanço de 2,62% registrado em igual período de 2016. Essa foi a menor variação registrada num primeiro trimestre desde o lançamento do Plano Real, em 1994.

O resultado veio praticamente igual à mediana (0,95%) das estimativas de 43 analistas e resultou em um intervalo de 0,86% a 1,00%.

Histórico de março

Isoladamente, a alta de 0,25% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo do mês de março no Brasil foi a menor variação para meses de março desde 2012, quando a taxa havia registrado avanço de 0,21%.

Os técnicos do IBGE concedem entrevista coletiva ainda na manhã desta sexta-feira para comentar os resultados do IPCA.

Energia

O aumento de 4,43% nos preços de energia elétrica foi o maior impacto de alta no IPCA de março, contribuindo com 0,15 ponto porcentual (p.p.) dos 0,25%. Por causa da energia elétrica, o grupo Habitação teve a maior alta no IPCA de março, com avanço de 1,18% ante 0,24% em fevereiro. Segundo o IBGE, elevação na conta de luz refletiu a cobrança na bandeira amarela nas tarifas. Já o grupo Alimentação e Bebidas registrou aumento de 0,34% em março, acelerando diante da deflação de 0,45% registrada em fevereiro.

Deflações

Houve deflação em quatro do total de nove grupos de despesas que integram a pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Transportes (-0,86%), Comunicação (-0,63%), Artigos de Residência (-0,29%) e Vestuário (-0,12%).

Já o índice de serviços ficou em 0,33% no IPCA de março, diante de uma alta de 0,84% em fevereiro. Em 12 meses, os preços dos serviços acumulam alta de 6,05% até o terceiro mês deste ano, uma aceleração em relação ao acumulado até fevereiro, que ficou em 5,95%.