Inflação mensal da RMF chega a 0,1%; menor em 6 anos

00:00 · 10.06.2017

Fortaleza/Rio. A inflação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) chegou em maio de 2017 ao menor nível para o mês dos últimos seis anos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da região, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (9), atingiu 0,1% em maio, menor taxa no mês de toda a série histórica do indicador, iniciada em 2012.

Os dados IBGE também mostram que a RMF teve a menor inflação dentre os 13 municípios e regiões metropolitanas pesquisadas e só não teve um resultado melhor que Belém, que registrou uma deflação de 0,13%. Na outra ponta do ranking ficou Recife, com uma variação de 0,72% no IPCA de maio.

No acumulado do ano, a Região Metropolitana de Fortaleza apresentou uma taxa de 1,76%, a segunda maior do País, atrás apenas da registrada em Recife (2,35%). Já nos últimos 12 meses até maio, a RMF acumula 4,92%. Essa taxa está quase no centro da meta (4,5%), mas também é a segunda maior dentre os locais pesquisados, superada apenas por Recife (5,18%).

A principal influência para a baixa inflação da RMF em maio veio do grupo de alimentação e bebidas, que compõe um terço do IPCA e teve uma deflação de 1,41%. Também registraram retrações na taxa os grupos artigos de residência (-0,69%) e educação (-0,05%).

Tiveram altas de preço os segmentos como habitação (2,04%); transportes (1,45%); vestuário (0,59%); saúde e cuidados pessoais (0,4%); e despesas pessoais (0,04%).

Com relação à variação de preço dos itens, o que teve maior alta foi energia elétrica residencial (10,44%), seguido por goiaba (5,86%), feijão carioca (5,58%), gasolina (4,62%) e mosqueteiro (4,58%). Os itens mamão (-11,01%), laranja pêra (-8,62%), passagem aérea (-8,61%), batata inglesa (-8,49%) e peixe cavala (-6,99%) lideraram as baixas.

Indicador nacional

Após três meses consecutivos de queda, a inflação do Brasil em maio foi pressionada pelo aumento na conta de luz e voltou a subir em maio.

No acumulado de 12 meses, porém, a taxa registrada foi a menor dos últimos 10 anos.

O IPCA ficou em 0,31% em maio, contra 0,14% no mês anterior, quando as tarifas foram reduzidas para devolução ao consumidor de valores cobrados de forma irregular pela eletricidade da usina de Angra 3, com as obras paralisadas.

Com o fim do desconto, as tarifas de energia subiram 8,98%, respondendo por 0,29 ponto percentual no IPCA de maio. Em abril, a conta de luz havia caído 6,39%. Apesar da alta em relação a abril, foi a menor inflação para o mês desde 2007. Em maio de 2016, o IPCA foi de 0,78%.

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,60%, bem abaixo do centro da meta oficial do governo, de 4,50%, e menor taxa desde maio de 2007, quando foi de 3,18%.

Com o aumento no preço da energia, o grupo Habitação teve alta de 2,14% no mês, também influenciado por aumentos de tarifas de água e esgoto (0,50%) e de condomínio (0,75%). Vestuário (0,98%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,62%) também puxaram o índice para cima.

Na outra ponta, tiveram contribuição negativa os grupos alimentação e bebidas (-0,35%), artigos para residência (-0,23%) e transportes (-0,42%). Neste último, houve grande influência dos preços das passagens aéreas, que caíram 11,81%.

Safra

Houve queda nos preços dos alimentos que o consumidor compra em supermercados, ainda sob efeito da supersafra agrícola e da crise gerada pelo desemprego. A inflação da alimentação em domicílio caiu 0,56% em maio, contra alta de 0,58% no mês anterior. A alimentação fora de casa também cedeu, fechando o mês em alta de 0,06%, contra 0,68% no mês anterior.

Neste mês de junho, a perspectiva é de novo impacto negativo das contas de luz, com a retirada da bandeira vermelha cobrada para financiar as térmicas e custa R$ 3 por cada kilowatt-hora consumido. Por outro lado, a taxa deve trazer impactos de aumentos nas taxas de água e esgoto em Fortaleza, Belém, Salvador e Curitiba.

INPC

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços da Construção Civil (INPC) subiu 0,30% em maio, o dobro da taxa registrada no mês anterior.

O custo nacional da construção civil no mês de maio foi de R$ 1.042,69 por metro quadrado, contra R$ 1.039,54 registrados no mês anterior.

Opinião do especialista - Taxa ficará abaixo da meta neste ano

Ricardo Eleutério - Economista e vice-presidente do Corecon-CE

Temos uma inflação baixa acumulada no ano, de pouco mais de 1%, e acumulada nos últimos 12 meses de pouco mais de 3%, também baixa. A inflação menor contribui para que o Banco Central continue cortando a taxa básica de juros, o que cria um ânimo, um ambiente econômico melhor. Vamos fechar esse ano com a inflação abaixo da meta. Creio que devemos fechar em torno de 4% ou um pouco menos. Fortaleza, por sua vez, vem sempre se destacando com uma das maiores inflações do Brasil, seja no mês ou no ano, embora também venha acompanhando o comportamento nacional de uma inflação menor neste ano em relação a 2016.