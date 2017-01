Inflação de idosos tem alta de 6,07%

00:00 · 14.01.2017

Na passagem entre o terceiro e o quarto trimestre, o índice subiu 0,93%, com a contribuição dos transportes (2,37%) e da alimentação (0,31%) ( Foto: Helene Santos )

Rio. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da cesta de consumo de famílias majoritariamente compostas por indivíduos com mais de 60 anos, registrou no quarto trimestre de 2016 variação de 0,93%. Com o resultado, a inflação para as pessoas idosas fechou 2016 com alta acumulada de 6,07%, resultado menor do que a inflação acumulada para a totalidade do País (IPC-BR), que foi de 6,18%.

Os dados relativos ao Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade foram divulgados nessa sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). Na passagem do terceiro trimestre de 2016 para o quarto trimestre, a taxa do IPC-3i acusou alta de 0,26 ponto percentual, passando de 0,67% para 0,93%.

Segundo a FGV, seis das oito classes de despesa componentes do índice registraram alta em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo transportes, cuja taxa foi de 0,22% para 2,37%. O item que mais influenciou o comportamento dessa classe de despesa foi gasolina, que variou 3,28%, no quarto trimestre, depois de ter fechado com queda de1,79% no período anterior.

Contribuições

Também contribuíram para a alta da inflação entre um período e outro os grupos alimentação (de -0,22% para 0,31%), educação e recreação (1,34% para 2,66%), despesas diversas (0,39% para 1,54%), comunicação (0,52% para 1,03%) e vestuário (0,31% para 0,75%). Apenas o grupo habitação anotou queda de preços entre os dois trimestres, ao passar de 0,72% para -0,16%. Já o grupo saúde e cuidados pessoais repetiu a taxa de variação da última apuração: 1,82%.