Inflação de Fortaleza lidera alta no Brasil em 2016; alimentos pesam

por Bruno Cabral - Repórter

O fortalezense conviveu em 2016 com a carestia não só no supérfluo, mas nos itens mais básicos da alimentação cotidiana, como os cereais ( FOTO: HELENE SANTOS )

Impactada pela alta dos preços de alimentação e bebidas, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registrou a maior inflação em 2016, dentre as 13 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com alta de 8,34% no ano, bem acima do teto da meta estabelecida pelo governo federal, de 6,50%. E o consumidor da Capital cearense já vem sentindo os efeitos desse peso desde 2015, quando a RMF havia registrado a segunda maior inflação do País (11,43%), atrás apenas de Curitiba (12,58%).

No Brasil, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), terminou 2016 com alta de 6,29%, uma desaceleração, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde 2013.

Segundo o IBGE, a inflação na RMF foi puxada, principalmente, pelo grupo Alimentação e Bebidas, que registrou alta de 12,05%, a maior do País. Neste grupo, o destaque foi para os alimentos consumidos em casa, que subiram 13,75%, também a maior alta do País. Nos alimentos consumidos fora de casa, a alta em Fortaleza foi de 7,27%, a sétima maior entre as 13 regiões pesquisadas.

Dentre os fatores que podem ter contribuído para a expressiva alta dos alimentos consumidos em casa, está a seca, que atinge o Estado pelo quinto ano consecutivo, diz Marcelo Lettieri, doutor em economia e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). "Os preços sofreram com o efeito da seca, que produziu um impacto muito grande nos produtos hortifrúti", ele diz. Dentre os itens do grupo alimentos e bebidas, a maior alta foi entre os cereais, leguminosas e oleaginosas, com 36,47% de aumento. Já o item de Farinhas, Féculas e Massas, teve alta de 22,48%, e as frutas aumentaram 21,52% em 2016.

Habitação e saúde

No grupo de habitação, houve alta de 6,47%, sendo variação de 7,63% nos preços do aluguel, ficando abaixo do IPCA na RMF. Já os artigos para residência, em geral, subiram 4,25% no ano, também abaixo da inflação. Neste grupo, a maior alta foi nos itens de cama, mesa e banho, com 13,07%. No grupo saúde e cuidados pessoais, a alta em Fortaleza foi de 11,55%. Os produtos farmacêuticos subiram 15,54%, a maior alta do País.

O grupo transporte na RMF também ficou abaixo da inflação, com variação de 3,08%. A maior alta nesta categoria foi a de veículos próprios, com aumento de 4,48%. O transporte público variou 2,64%.

Expectativa

Segundo Lettieri, apesar da expressiva alta da inflação na RMF, em 2016, a tendência é de que neste ano haja uma convergência entre o IPCA local e nacional. "Fortaleza não deve ficar tão acima da média nacional. Há a expectativa de chuvas melhores neste ano, e neste ambiente ainda recessivo não há espaço para aumento de preços de maneira sustentável", ele diz.

Após avançar 0,13% em novembro, o IPCA na RMF registrou alta de 0,60% em dezembro, o quarto maior do País. Na média nacional, o índice avançou 0,30% naquele mês. Segundo o IBGE, o peso da Região Metropolitana de Fortaleza no IPCA nacional é de 3,49%.

Nacional

Com alta de 6,29%, o IPCA nacional ficou bem abaixo do de 2015 (10,67%). O índice foi influenciado, principalmente, pelas despesas com produtos e serviços do grupo alimentação e bebidas, com alta de 8,62% e impacto de 2,17 p.P., e do grupo saúde e cuidados pessoais, com alta de 11,04% e impacto de 1,23 p.P.. Juntos, estes dois grupos somam 3,40 p.P., responsáveis por 54% do IPCA. "O resultado nacional veio como era esperado. Em 2016, continuamos no segundo ano de crise, com juros altos, não tivemos muito reajuste de preços administrados e isso ajudou a não jogar os preços para cima. Então tivemos esse alívio e, pelo menos no índice, nacional ficamos abaixo do teto da meta. A expectativa para o final deste ano é de chegar perto do centro da meta (4,5%)", diz. O grupo alimentação e bebidas lidera em impacto nas despesas das famílias, detendo 1/4 desse total.

Alimentação em casa

A alta de 8,62%, no grupo alimentação e bebidas, vem em um ano em que a produção agrícola ficou 12% abaixo da colhida no ano anterior, 2015. Assim, os preços dos alimentos para consumo em casa registraram avanço 9,36%, enquanto a alimentação consumida fora de casa apresentou variação de 7,22% em 2016.