Inflação da RMF chega a 0,2%; menor desde 2012

01:00 · 22.12.2017

O feijão foi o item que registrou a maior queda de preços neste ano. Algumas variedades do produto recuaram mais de 41% ( Foto: Natinho Rodrigues ) Apesar do fim da franquia de bagagem, o item passagem aérea foi o que teve a maior alta de preço neste ano na RMF, com avanço de 24,8% ( Foto: José Leomar )

Fortaleza/Rio. A prévia da inflação oficial deste mês na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) chegou ao menor patamar para dezembro desde 2012. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) da região, que considera dados coletados de 14 de novembro a 13 de dezembro, atingiu 0,24% neste mês, abaixo do registrado em dezembro de 2012, de 0,99%, ano em que se iniciou a série histórica. Com isso, o IPCA-15 da Região Metropolitana de Fortaleza fecha este ano em 2,4%, abaixo do piso da meta estipulado pelo governo, de 3%.

A baixa inflação da RMF foi influenciada principalmente pelo grupo Alimentação e bebidas, que teve retração de 3,56% no acumulado dos 12 meses deste ano. "Neste ano, tivemos uma safra mais estável do que no ano passado. Isso fez com que muitos preços caíssem, inclusive de hortifrútis", afirma o economista Alex Araújo.

"Além da questão da alimentação, tem a própria crise, que fez com que o consumidor se afastasse das compras e isso amplificou a oferta", acrescenta ele.

Outros segmentos

Além de Alimentação e bebidas, segmento que representa um terço do IPCA-15, também registrou queda no acumulado de 2017 foi o grupo Artigos de residência (-0,18%).

Os avanços ocorreram em Transportes (7,93%), Educação (7,31%), Saúde e cuidados pessoais (6,88 %), Habitação (6,36%), Vestuário ( 4,05%) e Despesas pessoais (2,55%).

Os cinco itens que mais caíram de preço neste ano pertencem ao grupo Alimentação e bebidas. São eles feijão carioca (-48,87%), feijão macassar (-44,2%), feijão mulatinho (-41,98%), mamão (-33,49%) açúcar cristal (-26,05%).

O item passagem aérea foi o que mais subiu de preço (24,8%), justamente no ano em que se implementou o fim da franquia de bagagem e houve a promessa de companhias aéreas de que os bilhetes ficariam mais baratos. No ranking das principais altasde 2017 na RMF, também figuraram manteiga (19,59%), cenoura (18,17%), taxa de água e esgoto (17,9%) e ônibus urbano (17,8%).

Entre as regiões pesquisadas, a RMF teve a sexta maior inflação do País em dezembro. A maior taxa ocorreu em Brasília (0,83%). A menor, em Salvador (-0,09%). Já no acumulado do ano, seis das onze regiões pesquisadas encerraram o ano com inflação abaixo do piso de 3%. A Região Metropolitana de Fortaleza teve a quarta menor inflação. O maior IPCA-15 do ano foi registrado em Brasília (3,74%). Belém (1,47%) registrou o menor número.

Brasil

No País, o IPCA registrou alta de 0,35% em dezembro, após ter avançado 0,32% em novembro. Com o resultado anunciado nesta quinta, o IPCA-15 acumulou um aumento de 2,94% no ano de 2017, abaixo do piso de 3% da meta de inflação perseguida pelo governo. O resultado de 2017 foi o mais baixo desde 1998, quando havia registrado alta de 1,66%.

Em 2016, o indicador fechou o ano em 6,58%. No mês de dezembro do ano passado, o IPCA-15 tinha sido de 0,19%.

As famílias brasileiras gastaram menos em dezembro com Alimentação e Bebidas (-0,02%) e Artigos de residência (-0,27%). A queda em Alimentação e Bebidas foi menos intensa que a registrada nos seis meses anteriores, mas vários produtos ainda ficaram mais baratos, como feijão-carioca (-5,02%), batata-inglesa (-3,75%), tomate (-2,88%), frutas (-1,40%) e carnes industrializadas (-1,29%).

Por outro lado, houve pressão dos aumentos no óleo de soja (1,92%) e nas carnes (0,41%).

No grupo Artigos de Residência, a queda em dezembro foi influenciada pelos itens TV, som e informática (-1,61%) e eletrodomésticos (-0,51%).

Gasolina

O aumento de 2,75% no preço da gasolina pressionou o IPCA-15 de dezembro. O item liderou o ranking dos principais impactos individuais sobre o IPCA-15 do mês, puxando o aumento de 1,16% no grupo Transportes em dezembro.

Também houve pressão dos itens passagens aéreas (22,34%) e etanol (4,34%).Por outro lado, o ônibus urbano ficou 1,04% mais barato