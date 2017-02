Indústrias projetam retomada e criação de 10 mil empregos

00:00 · 04.02.2017 / atualizado às 00:20

Passados dois anos de recessão, o setor têxtil e de confecções aponta para 2017 inícios de recuperação do setor, de acordo com estudo da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Os dados sinalizam aumento na produção de vestuário de 1% este ano, contra redução de 6,7% em 2016. O mesmo é indicado para a produção de têxteis: alta de 1% em relação à queda de 5,3% do ano passado. Já o faturamento do setor deverá aumentar 4,6%, com geração de 10 mil postos de trabalho.

Este ânimo é justificado pela economia brasileira, que voltará a crescer, mesmo que lentamente, pela continuidade na redução das taxas de juros, alguma melhoria do mercado de crédito, inflação em patamar mais próximo do centro da meta e um aumento da confiança das empresas e do consumidor.

Para o presidente da Abit, Fernando Pimentel, "2017 continuará sendo um ano com muitas dificuldades e incertezas, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Porém, existem alguns sinais de melhora por conta de propostas já encaminhadas e a serem encaminhadas pelo Executivo nas áreas da Previdência, trabalhista, tributária e da desburocratização. A indústria está pronta para ativar a retomada que vier e o setor têxtil e de confecção sempre reagem muito rapidamente". O segmento espera investir R$ 1,75 bilhão.

O faturamento do setor têxtil e de confecção brasileiro em 2016 foi de R$ 129 bilhões, valor 1,5% menor que o de 2015. Para 2017, a perspectiva é de R$ 135 bilhões, aumento de 4,6% em relação a 2016.

Dificuldades

Pimentel reconhece a importância do polo têxtil cearense, mas sabe que , como todo polo produtivo, o do Estado sofre por conta da crise. "O mercado consumidor do Nordeste teve uma queda mais pronunciada do que alguns mercados, exceto Rio de Janeiro que foi muito profunda a queda, mas temos plena convicção que havendo esta retoma da economia a gente consiga projetar uma visão favorável para o setor têxtil cearense", analisa.

O mercado cearense é tradicional e tem boas empresas, na perspectiva do presidente da Abit. "Estas empresa têm mercado, têm a sua moda, os seus eventos e destaques e merecem um posicionamento sempre positivo no mercado nacional", avalia.

Como pontos fortes locais, o presidente destaca a moda praia e a lingerie. Ele avalia que a produção local deve ser destinada à região Nordeste por uma "questão de logística".

O Ceará representa 7,1% de toda a produção nacional e é o 5º no ranking de produção têxtil do País, atrás do Paraná (4º), Minas Gerais (3º), Santa Catarina (2º) e São Paulo (1º), conforme apuração da Abit.

Balanço

Segundo dados pesquisados e elaborados pela associação, o Ceará exportou no ano passado US$ 52.469 milhões em produtos têxteis e confeccionados, o que representou 5,05% quando comparado a 2015 quando o valor alcançou U$ 49.945 milhões. Foram 10 mil toneladas em 2016 contra 8,5 mil toneladas. No cálculo, não estão adicionados fibra de algodão.

Em relação ao saldo de empregos em 2016, foi negativo em 2.817. Em relação a 2015, houve diminuição de cerca de 60% no ritmo das demissões, quando foram registradas 7.288 perdas de postos.

São 3.460 empresas, entre 320 têxteis e 3.140 confecções de artigos do vestuário e acessórios. Elas empregam 61.683 pessoas, sendo 13.447 no setor têxtil e 48.236 no de confecções.

Já no cenário nacional, em 2016, as exportações diminuíram 3,7%. O déficit na balança comercial foi de US$ 3,2 bilhões, número 33,3% menor do que o registrado em 2015 (US$ 4,8 bilhões), visto que as importações em 2016 tiveram uma redução de 17,4% e as exportações apresentaram queda de 3,9%.

Para 2017, a perspectiva é de que o déficit da balança comercial seja de US$ 3,7 bilhões, com aumento de 10% nas importações com 1,21 milhão de toneladas e de 5% nas exportações do setor, o equivalente a 209 mil toneladas. (CK)





Avanço depende de câmbio favorável

O setor têxtil no Ceará ainda está sentindo o impacto de sua retração nos últimos anos. Costumamos dizer que o setor foi o primeiro a ser impactado, mesmo antes da anunciada crise atual, demonstrando uma falta de política industrial no país que mantivesse os milhares de empregos e riquezas gerados por esse centenário setor. Em 2017, a expectativa de crescimento da indústria cearense, como um todo, é de 1,5%, e os bens de consumo, como vestuário, tendem a "puxar" esse crescimento, mesmo que timidamente. Se o contexto cambial continuar favorável para exportações é possível que a indústria têxtil avance um pouco mais. Já a produção deve se manter linear, porém sem a intensidade que necessita.

Kelly Whitehurst

Presidente do Sinditêxtil-CE