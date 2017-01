Indústrias incentivadas geraram 111,3 mil postos

01:00 · 02.01.2017

O Ceará encerrou o ano de 2016 gerando 111.339 empregos formais nas indústrias beneficiadas pelo governo estadual, a partir de uma política voltada para incentivar a implantação, ampliação e consolidação das empresas. Os dados constam no relatório de Monitoramento das Empresas Beneficiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), realizado pela Agência do Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Ao todo, 282 empresas foram visitadas por técnicos da Adece. O número representa uma participação em 56 municípios localizados em 14 regiões do Ceará. Para o ex-titular da agência, Ferruccio Feitosa, o número de empregos gerados no ano passado, nas indústrias beneficiadas, é fruto de uma política estadual de incentivos fiscais muito bem definida pelo Governo do Ceará.

"Isso vai na contramão da crise que estamos vivendo no País, por isso, temos motivos para comemorar", afirma Ferruccio, lembrando dos esforços que vêm sendo empreendidos pelo governo para atrair novos negócios ao Estado.

Nesse contexto, ele cita o Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Governo do Ceará, que prevê a concessão de equipamentos estaduais à iniciativa privada, e o programa Ceará de Ponta a Ponta, que estima a duplicação e reforma de 622 Km de rodovias.

Ele destaca ainda o início da operação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), a ampliação do Porto do Pecém e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. "O Estado tem se preparado com obras de infraestrutura que são diferenciadas, facilitando a captação de investimentos", acrescenta Ferruccio, que deixou a Adece para assumir a Secretaria Executiva Regional (SER) II, vinculada à Prefeitura de Fortaleza.

Balanço

Ao longo de dois anos de gestão, o ex-titular da Adece diz ter realizado diversas ações importantes, entre as quais o monitoramento das indústrias beneficiadas com incentivos fiscais. De acordo com ele, durante este período, a Adece investiu cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura para atender à demanda das empresas. "Estou saindo da Agência deixando R$ 14,5 milhões no caixa. Fico feliz em tornar público nossos resultados".

Municípios listados

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) concentra o maior número de empresas, com 189 indústrias em funcionamento. Em segundo lugar, está a Região do Cariri, com 32 empresas. Já o Vale do Jaguaribe aparece em terceiro lugar no ranking, com 11 indústrias incentivadas.

Em relação ao número de empregos, a RMF totaliza 61.489 oportunidades de trabalho, enquanto o Sertão de Sobral aparece em segundo lugar, com 16.621 vagas ocupadas. O Cariri está na terceira posição da lista, com 9.929 empregos gerados.

Conforme o levantamento, a concessão de incentivos fiscais é o principal motivo destacado pelas empresas para investirem no Ceará, com 40% das respostas. A proximidade com o consumidor interno aparece na segunda posição, com 18,14% das respostas, e a mão de obra foi citada por 9,77% das empresas.

Investimento

O volume global de recursos investidos pelas empresas incentivadas pelo governo totalizou R$ 9,3 bilhões somente em 2016. Os municípios com maior volume de investimento são Maracanaú (R$ 2,2 bilhões), Caucaia (R$ 1,1 bilhão) e Fortaleza (R$ 856,1 milhões).