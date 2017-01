Indústrias de Maracanaú têm abastecimento até abril

00:00 · 17.01.2017

O cumprimento das metas de consumo de água estabelecidas pelo governo do Estado do Ceará desde que implementou a tarifa de contingência fez com que as indústrias de Maracanaú sofressem menos do que as demais fábricas instaladas em outros territórios cearenses, segundo informou o presidente da Associação Empresarial das Indústrias (Aedi), Adriano Borges. Para tais empresas, o abastecimento ocorre sem risco de interrupção até o fim da quadra chuvosa deste ano, em meados de abril.

"Estivemos com o secretário Francisco Teixeira (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - Cogerh) e, nessa reunião, com os empresários da Região Metropolitana de Fortaleza, ele comentou que, em termos de abastecimento, a resposta das empresas à política de redução foi muito positiva e com o estoque de águas que temos hoje passaremos esse período sem dificuldade", afirmou Borges.

A dificuldade em garantir água para o setor produtivo reconhecida especialmente no fim do último ano forçou o governo a cobrar mais pelo insumo e, além disso, colocou uma meta aos industriais de reduzir em 20% o consumo mensal médio - elaborada a partir da análise de dois anos das contas de cada empresa. Ter consumido abaixo desse percentual estipulado é a "resposta muito positiva" mencionada por Teixeira na reunião, de acordo com Borges.

"O que existe é uma conversa sobre a situação real (das condições de fornecimento de água para a indústria). Falaram para nós: 'o consumo de água de vocês é tantos metros cúbicos por segundo e isso foi conquistado, foi feito'. Até abril, nós temos chuvas normais. Agora, se chover muito bem, normaliza, se não chover, não sabemos o que vai acontecer a partir de março ou abril", ponderou o presidente da Aedi sobre o funcionamento futuro do distrito industrial instalado em Maracanaú.

Ele lembrou ainda que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) deve divulgar um boletim informativo em breve com expectativas para a quadra chuvosa deste ano, a qual considera "aparentemente boa".

Sem problema aparente

Consultado pela reportagem, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maracanaú, Antonio Filho, informou que nenhuma fábrica instalada no município contatou a Prefeitura para tratar de questões relacionadas ao abastecimento de água e que o tema não desperta tantos reflexos negativos à economia da Cidade. Ou seja, não existem relatos de demissões ou de fechamento de unidades por conta da falta de água.

"Até o momento, o distrito industrial de Maracanaú tem tido um atendimento satisfatório porque o abastecimento é feito pelo reservatório Acarape do Meio, que também fornecia água para Fortaleza e hoje está só no Maracanaú", disse o secretário.

Atualmente, segundo dados do Portal Hidrológico do Ceará (PHC), coordenado pela Funceme, o Acarape do Meio possui 29,60 hectômetro cúbico (hm³) de capacidade, a qual está entre 10% e 19% do armazenamento.

De todas as barragens do Estado, o PHC indica que a grande maioria apresenta até 9% da capacidade total. Nove reservatórios têm entre 20% e 29%, quatro possuem entre 30% a 39% e seis entre 40% e 49%. Apenas o Maranguapinho tem a medição entre 50% e 59%. Quatro entre 60% e 69%. Apenas o Gavião possui entre 80% e 89% de água. Nenhuma barragem tem indicadores maiores que isso.

Para dar conta da produção e não afetar os mananciais e barragens, tanto o secretário quanto o presidente da Aedi informam que os industriais instalados em Maracanaú optam por reúso de água - tanto para produção quanto para instalações da fábrica, como banheiro e jardins - e a perfuração de poços profundos. Com essa estratégia, a meta de uma conta de água 20% menor pôde ser cumprida sem muito sacrifício à produção.

Atenção constante

Por reconhecer a dificuldade de armazenar água e o clima que de tempos em tempos impõe severas secas ao Ceará, o presidente da Aedi observa que a preocupação com o abastecimento de água deve ser constante, assim como o uso consciente do insumo, tanto por consumidores comuns como empresários.

"Nossa preocupação é permanentemente. A apreensão é geral, pois a agricultura quase toda já foi embora. A indústria ligada à agricultura foi-se também e pouco restou da irrigação", ressalta Borges, destacando: "A indústria está normal nesse sentido: muito preocupado e fazendo tudo o possível para poder economizar água".

Decreto de emergência

Antes de viajar ao exterior em missão comercial na última sexta-feira (13), o governador Camilo Santana assinou o decreto número 32.123, o qual inclui as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) na lista de municípios em situação de emergência por conta da falta de água causada pela seca.

Dos 184 municípios cearenses, agora, 137 estão em estado de emergência. Decretar tal estado, que dura cerca de dois meses, reconhece que parte da receita líquida anual de cada cidade é comprometida pela estiagem prolongada. Ainda é preciso que o governo federal reconheça a emergência para que enviem recursos ao Ceará neste intuito.