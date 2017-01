Indústria nacional tem alta de 0,2%

00:00 · 06.01.2017

Rio. A produção industrial subiu 0,2% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, divulgou ontem (5) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a novembro de 2015, a produção caiu 1,1%, a 33ª retração consecutiva na comparação anual.

Os resultados surpreenderam negativamente analistas do mercado. Pesquisas das agências Reuters e Bloomberg apontavam uma expectativa média de altas de 2% e 1,3% no mês, respectivamente.

Segundo o IBGE, a produção da indústria de bens de capital subiu 2,5% em novembro ante outubro. Na comparação com novembro de 2015, o indicador mostra alta de 1,1%. No acumulado de 2016, houve redução de 13,2% na produção de bens de capital. Em 12 meses, o resultado é de retração de 14,7%.

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou ligeira alta de 0,1% na passagem de outubro para novembro. Na comparação com novembro de 2015, houve recuo de 2,4%. No acumulado do ano, a queda é de 6,1%, enquanto a taxa em 12 meses é de recuo de 6,4%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de novembro foi de elevação de 4,0% ante outubro, de acordo com o IBGE. A produção aumentou 9,0% em relação a novembro de 2015. Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve diminuição na produção de 0,5% em novembro ante outubro, e recuo de 4,8% na comparação com novembro do ano passado.

Para os bens intermediários, o IBGE informou que o indicador teve alta de 0,5% em novembro ante outubro. Em relação a novembro do ano passado, houve redução de 0,6%. No acumulado do ano, houve queda de 6,8%, enquanto a taxa em 12 meses ficou negativa em 7,1%. O índice de Média Móvel Trimestral da indústria apontou leve retração de 0,1% em novembro.

Confiança

O desempenho ruim já havia sido sinalizado pela queda nos níveis de confiança, afirma Aloisio Campelo, responsável pela sondagem do comércio, indústria e consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para ele, o otimismo gerado na indústria com a alta das exportações no primeiro semestre de 2016 arrefeceu com a estabilização do dólar em R$ 3,30 e a demora na reação da demanda doméstica.

O IBGE ainda revisou a produção industrial de outubro ante setembro, de -1,1% para -1,2%.