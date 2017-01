Indústria do CE reduz ritmo de queda, mas recua 4,8%

00:00 · 12.01.2017

Além do Ceará, os estados de Pernambuco (-10,8%) e Bahia (-4,7%) puxaram o indicador do Nordeste para -3,4%

A indústria cearense deve fechar o ano de 2016 mais uma vez no vermelho. A tendência, seguida há pelo menos dois anos, consta na Pesquisa Industrial Mensal divulgada ontem (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É que a produção industrial do Estado de janeiro a novembro caiu 4,8%. Na mesma base de comparação, em 2015, o tombo foi de 9,5%. Já em 2014, de janeiro a novembro, a redução chegou a 2,9%. Segundo o economista da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Carlos Manso, estes números são reflexo da crise econômica que atinge o Brasil. "Essa retração ainda é efeito da crise, da falta de investimentos no setor e da demanda retraída".

No mês de novembro, a produção industrial cearense caiu 1,9% ante outubro. Em relação a igual período do ano anterior, o resultado negativo foi de 4,4%. Para o economista da Fiec, o primeiro semestre de 2017 ainda vai ser difícil para o setor, mas ele espera que haja uma retomada na segunda metade do ano. "A indústria é o primeiro setor que mais sente a crise e o último a se recuperar. Apesar disso, a boa notícia é que no final deste ano nós podemos ter algum crescimento", reitera.

Além do Ceará, os estados de Pernambuco (-10,8%) e Bahia (-4,7%) puxaram o indicador do Nordeste para baixo, fechando o acumulado de janeiro a novembro do ano passado em -3,4%. Manso afirma que os resultados da região estão relacionados à economia pouca dinâmica do Nordeste, além da crise hídrica que afeta os estados. "Como a economia não é tão diversificada, a performance da indústria é atingida, sem contar que neste caso, há uma demora maior na recuperação do setor", completa o economista.

Manso ainda diz que a expectativa é crescer acima do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. "Nós nos baseamos na safra, que vai ser boa nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, na redução dos juros e na estabilidade cambial". De acordo com ele, com a queda dos juros básicos, haverá crescimento econômico e dessa forma estímulo à atividade produtiva e aos investimentos.

Nordeste

O Nordeste também apresentou redução no ritmo da produção industrial. O índice encolheu 5,2% em novembro em comparação com o mês imediatamente anterior e 3,3% ante o mesmo mês de 2015. Já no acumulado de 12 meses, o decréscimo foi de 3,5%, puxado principalmente pelo resultado negativo do estado de Pernambuco, que chegou a -11,1%. O resultado da região agrega a indústria de todos os seus nove estados.

Brasil

A produção industrial recuou em oito dos 14 locais pesquisados na passagem de outubro para novembro do ano passado. Outras unidades da Federação com retração em suas produções industriais foram Goiás (-1,6%), Rio de Janeiro (-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,8%) e Espírito Santo (-0,5%). Santa Catarina manteve sua produção estável.

Somente cinco locais pesquisados obtiveram resultados positivos em novembro ante outubro, foi o caso do Pará (6,6%), Minas Gerais (5,9%), Amazonas (4,4%), Paraná (2,4%) e São Paulo (1,6%). O índice da produção nacional subiu apenas 0,2% na mesma base de comparação.