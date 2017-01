Indústria do CE precisa qualificar 378 mil até 2020

00:00 · 04.01.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

O Ceará terá que qualificar 378.367 trabalhadores em ocupações industriais nos níveis técnico, superior e de qualificação entre 2017 e 2020. Esses profissionais trabalham na indústria ou em atividades de serviços ou comércio que atendem direta ou indiretamente ao setor industrial. A informação consta no Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

As áreas que mais vão demandar formação profissional no Estado no período devem ser construção (110.869), vestuário e calçados (87.879), meio ambiente e produção (61.572), alimentos (31.815), metalmecânica (30.054), tecnologias da informação e comunicação (15.271), energia (14.073), veículos (8.268), petroquímica e química (6.284), madeira e móveis (4.683), papel e gráfica (4.227) e mineração (1.788), além de pesquisa, desenvolvimento e design (1.583).

A demanda por formação inclui a requalificação de profissionais já empregados e aqueles que precisam de capacitação para ingressar no mercado. A pesquisa também pode apoiar os jovens brasileiros na escolha da profissão e, com isso, aumentar suas chances de ingresso no mercado de trabalho. Em todo o Brasil, será necessário qualificar 13 milhões de trabalhadores em ocupações industriais.

Apresentação e aulas

Segundo o coordenador de projetos e gestão escolar do Senai/CE, Walaci Fialho, o estudo já está sendo apresentado às empresas para estimular a formação dos profissionais. De acordo com ele, o Senai, através de parcerias e convênios com universidades e instituições públicas e privadas, consegue atender a esta demanda. "Nossos técnicos já estão visitando as empresas e apresentando os nossos serviços. Nós temos a oferta regular nas escolas, e com as campanhas publicitárias, a gente deve ter um atendimento bem amplo".

Em relação aos convênios, o Senai trabalha com a possibilidade de atuar dentro do Centro de Treinamento Técnico do Ceará (CTTC), situado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). "É um projeto para ofertar cursos e serviços de qualificação que dê resultados mais rápidos às empresas. A gente está negociando com o Instituto Federal do Ceará (IFCE) o convênio com o Centro. Já fizemos visitas técnicas e análises com os representantes do instituto". O coordenador explica ainda que algumas áreas precisam de mais atenção, como a de energia. "Nós estamos nos especializando em energia renovável, realizando investimentos em pessoas e estrutura", diz. Em todo o País, a demanda no segmento gira em torno de 230 mil vagas no total acumulado. No Ceará, serão cerca de 15 mil empregos que deverão ser gerados.

Entre as cidades com as maiores demandas por trabalhadores na indústria do Ceará estão São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Maracanaú, Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.

Áreas de maior demanda

As três áreas que despontam na pesquisa do Senai são construção, vestuário e calçados e meio ambiente e produção. De acordo com Walaci Fialho, o setor da construção civil tem um crescimento bom, apesar da crise econômica. Ele afirma que as vagas ainda estão em alta e há uma demanda crescente por mão de obra qualificada.

"Até mesmo pela questão cultural nós temos uma dificuldade de encontrar essas pessoas. A grande maioria dos alunos ainda pensa que a construção civil é um meio pesado, com situação de risco no trabalho. A gente está trabalhando para desconstruir isso e conseguir profissionalizar mais pessoas", afirma o coordenador do Senai.

A área de vestuário e calçados é o segundo setor em que há uma maior demanda identificada por mão de obra. Walaci diz que o Ceará, por ser um polo têxtil, tem cidades com grandes concentrações de empregos. Ele cita o município de Frecheirinha, na região Norte do Estado, onde há uma forte produção de lingerie, os polos de calçados de Juazeiro do Norte e Sobral, além de Fortaleza.

Ainda de acordo com o coordenador do Senai, a área de meio ambiente e produção, por exemplo, demanda por profissionais com formação técnica, entre outros fatores, porque as empresas passaram a ter maior controle sobre os impactos ambientais dos processos produtivos diante de mudanças recentes na legislação.

Além disso, ganhos de produtividade podem ser obtidos com a melhoria na gestão do processo produtivo, medida importante em cenário de lenta recuperação econômica. "O setor está em ampla expansão, tendo em vista que as empresas estão mais interessadas nas questões socioambientais. Para se ter uma ideia, no ranking nacional, o meio ambiente aparece em segundo lugar na pesquisa", complementa.

"A gente acredita que o estudo vai direcionar a indústria cearense. Como ela é responsável pela grande fatia da economia estadual, eu creio que o Mapa é de interesse de todos. Com a qualificação dessas pessoas, eu vou ter uma indústria com uma produção maior e melhor, além da geração de emprego e renda".