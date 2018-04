Indústria confia em recuperação

01:00 · 26.04.2018

As expectativas são animadoras, vislumbrando crescimento nos próximos seis meses, com otimismo superior ao do País ( Foto: José Rodrigues Sobrinho )

A Sondagem Industrial de março, realizada pelo Núcleo de Economia e Estratégia da Federação da Indústria do Estado do Ceará (Fiec) revelou sinais positivos para a recuperação do setor em março. O Estado apresentou crescimento da produção; recuperação da capacidade instalada; e estoques de produtos finais abaixo do planejado.

O Ceará ficou acima do Brasil no índice de produção do setor industrial, com 56,7 pontos ante 55,2 do País. Valores acima de 50 indicam aumento da produção frente ao mês anterior.

A Utilização da Capacidade Instalada Efetiva do Ceará alcançou 46,7 pontos em março, ante 3,9 pontos de fevereiro, se aproximando da linha divisória. No Brasil, o índice ficou em 43,9 pontos, também em crescimento em relação a fevereiro (41,2).

Os estoques da indústria cearense estão abaixo do planejado para o mês de março, conforme a pesquisa. De 47,9 pontos em fevereiro, o Estado caiu para 45,6 pontos. A situação eleva a necessidade de expansão produtiva para reposição de estoques, conforme a Fiec. No País, o índice foi de 50,3 para 50,6.

Futuro

As expectativas do setor para os próximos seis meses também são animadoras. Apesar do leve recuo de 1,5 pontos em comparação ao mês de março, o indicador cearense foi a 60,1 pontos em abril, ou seja, perspectivas de aumento da demanda. Já o mercado de trabalho industrial prevê estabilidade (51,0). Há, ainda, expectativa positiva do empresariado cearense quanto às exportações dos produtos industriais, com 61,3 pontos.

O estudo indica ainda os fatores que têm dificultado a recuperação mais efetiva do setor industrial: alta carga tributária; dificuldades ligadas à obtenção ou custo de crédito; bem como entraves decorrentes da crise econômica, como a alta inadimplência e demanda interna insuficiente.