Indústria cai 6,6% e tem 3º ano de taxa negativa

00:00 · 02.02.2017

Rio. A produção industrial brasileira fechou o ano passado com queda de 6,6%, a terceira taxa anual negativa consecutiva: em 2015, a produção da indústria havia recuado 8,3% frente a 2014 que, por sua vez, já havia fechado o ano com produção negativa de 3% frente aos 12 meses imediatamente anteriores, na série sem ajuste sazonal.

Apesar dos sucessivos números negativos nas taxas anuais, em dezembro do ano passado a produção industrial nacional cresceu 2,3% em relação ao mês anterior - nesse caso, na série livre de influências sazonais. O resultado de dezembro é a segunda taxa positiva consecutiva, acumulando nos dois últimos meses de 2016 expansão de 2,6%.

Os dados relativos à Pesquisa Industrial Mensal Produção Física (PIM-PF) - Brasil foram divulgados ontem (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que as taxas anualizadas (indicador acumulado nos últimos 12 meses) permaneceram com o ritmo de queda que foi iniciado em junho de 2016 (-9,7%).

Os dados indicam ainda que em relação a dezembro de 2015, na série sem ajuste sazonal, houve queda de 0,1%, a 34ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação, mas a menos intensa da sequência. Os índices do setor industrial foram também negativos tanto para o fechamento do quarto trimestre de 2016 (-3,1%), quanto para o acumulado do segundo semestre do ano (-4,2%), as duas comparações em relação aos mesmos períodos do ano anterior.

Categorias

O crescimento de 2,3% na produção industrial brasileira, na passagem de novembro para dezembro, reflete resultados positivos em três das quatro grandes categorias econômicas e em 16 dos 24 ramos pesquisados.

Entre as grandes categorias econômicas, os destaques ficaram com os bens de consumo duráveis, cujo crescimento no período chegou ao expressivo patamar de 6,5% e bens de consumo semi e não duráveis, com crescimento de 4,1%.

Segundo o IBGE, nessas duas categorias, os resultados relativos ao mês de dezembro foram os mais elevados desde os 9,8% de julho de 2015 (no caso de bens de consumo duráveis), e dos 4,6% de dezembro de 2005 (semi e não duráveis).

Ramos de atividade

No que se refere aos ramos de atividade, os dados de dezembro do ano passado trazem como principal destaque o de veículos automotores, reboques e carrocerias, que chegou a crescer 10,8%, o maior resultado para o segmento desde os 11,7% alcançados em junho de 2016.

Entre os oito ramos que reduziram a produção em dezembro, os desempenhos mais importantes foram produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-11,7%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,9%) e bebidas, com queda de 5,5%.

Fora da curva

Para o superintendente de Estatísticas Públicas do FGV/IBRE, Aloisio Campelo, o mês de dezembro de 2016 apresentou resultado fora da curva. "Foi uma alta muito forte. Acho que ela não estará circundada por altas dessa magnitude. Talvez, inclusive, janeiro venha com uma correção para baixo", destacou o economista da FGV.

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Setor cearense deve apresentar recuo menor

De forma geral, esse resultado consolidado já era esperado. É uma redução crítica, mas que também veio diminuindo ao longo do ano, com um resultado bem melhor nos últimos meses. Em dezembro, nós tivemos não só crescimento em relação a novembro, mas estabilidade na comparação com dezembro de 2015. Para a indústria do Ceará, o desempenho dos últimos meses nos leva a acreditar que a redução no ano de 2016 será menos intensa que a queda nacional, o que se deve também à característica da indústria cearense, que tem maior participação dos setores de bens de consumo, enquanto a nacional é mais bens de capital e bens de consumo duráveis, que foram os mais afetados pela crise econômica; afetados tanto pela falta de investimentos da indústria como pela redução no consumo das famílias e tem a elevação do endividamento, que é natural que aconteça em momentos de crise. Para este ano, as indicações em termos de crescimento da atividade têm diminuído. As perspectivas atuais ficam entre uma estabilidade até uma alta de 0,5%, um resultado que ainda é muito tímido.

Guilherme Muchale

Economista da Fiec