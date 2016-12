Inclusão automática fere direitos do consumidor

00:00 · 31.12.2016

São Paulo. A inclusão automática dos consumidores no cadastro positivo - bancos de dados com informações de pagamento de dívidas e outras obrigações financeiras - viola direitos e garantias fundamentais e, a princípio, não garante os benefícios pretendidos. O alerta está em nota pública da Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal.

A proposta de alteração na Lei 12.414/2011, que disciplina a questão, integra o pacote de medidas econômicas anunciadas pelo governo federal no último dia 15. O objetivo, diz o governo, é garantir aos bons pagadores acesso a crédito com juros mais baixos e condições diferenciadas. Para o Ministério Público Federal, no entanto, da forma como apresentada, "a medida coloca o cidadão em situação de ampla vulnerabilidade em relação às instituições financeiras, além de violar o direito à privacidade e de proteção de dados pessoais nas relações de consumo".