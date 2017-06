Incerteza política faz Bolsa cair 0,9%

00:00 · 10.06.2017

São Paulo. Longe de aliviar os investidores, o quarto dia de julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nessa sexta-feira (9), deixou incertezas no ar, aumentando a preocupação no mercado financeiro e fazendo a Bolsa brasileira recuar e o dólar subir.

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas na Bolsa, fechou em baixa de 0,87%, para 62.210 pontos. O volume financeiro negociado foi de R$ 7,2 bilhões, acima do registrado nas sessões anteriores, mas ainda abaixo da média diária do ano, que é de R$ 8,3 bilhões. Na semana, o índice recuou 0,48%.

O dólar subiu mesmo com a atuação diária do Banco Central para tentar dar proteção a investidores contra a valorização da moeda americana. O dólar comercial avançou 0,79%, para R$ 3,291. O dólar à vista, que fecha mais cedo, recuou 0,08%, para R$ 3,277. A valorização da moeda americana na semana foi de 1,1%. O Banco Central vendeu integralmente a oferta de 8.200 contratos de swaps cambiais tradicionais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro) para rolagem dos contratos que vencem em julho. Com isso, já rolou US$ 1,640 bilhão do total de US$ 6,939 bilhões que vence no mês que vem.

Ações

Os papéis da Natura lideraram as baixas do Ibovespa nesta sessão, com queda de 7,73%. A empresa anunciou negociação com a L'Oréal para aquisição da companhia de cosméticos britânica The Body Shop por 1 bilhão de euros. As ações da JBS recuaram 2,67%, após uma nova operação da Polícia Federal atingir a empresa. A mineradora Vale fechou em alta, apesar da queda dos preços do minério de ferro no exterior. Os papéis mais negociados da empresa subiram 0,78%. As ações com direito a voto subiram 1,04%. Os papéis mais negociados da Petrobras subiram 0,08%. As ações que dão direito a voto avançaram 0,58%.