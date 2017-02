Imóveis: desconto chega a R$ 70 mil

00:00 · 04.02.2017

Durante o "Happy Day Eusébio", Simpex irá mostrar, pela primeira vez, a área de lazer do Grand Reserva Condomínio, que já está finalizada

Quem tiver interesse em adquirir uma casa duplex em condomínimo fechado no Eusébio, a 24 km da Capital, poderá aproveitar descontos de até R$ 70 mil, no "Happy Day Eusébio". A ação, realizada pela Simpex Incorporações, acontece neste sábado (4) e domingo (5), no estande de vendas localizado no Município, na Rua Manoel Jorge de Castro, 555, a partir das 8h.

Além de oferecer descontos e entrada facilitada para a compra de unidades do Grand Reserva Condomínio, a incorporadora irá mostrar "pela primeira vez, a área de lazer do Grand Reserva Condomínio, que já está pronta. Vamos contar também com festival de pizzas na programação. O visitante vai ter a oportunidade de conhecer a estrutura do empreendimento e ainda participar de uma experiência diferenciada", diz o gerente comercial da Simpex Incorporações e Dasart Incorporações, Diogo Milanesi.

Com mais de 50% da obra concluída, o Grand Reserva Condomínio é o último da linha Grand, composta por quatro condomínios fechados no Eusébio. O empreendimento tem 43 casas com área privativa de 131,88m², três suítes e quatro vagas para estacionamento. Na área de lazer, conta com mais de 2.000 m², em equipamentos como piscinas, sauna integrada, deck com churrasqueira, fitness center e playground.

Crescimento

A Simpex Incorporações, em parceria com Dasart Incorporações, investe fortemente no Eusébio. O grupo teve crescimento de 6,4% em 2016 comparado a 2015. Para 2017, a incorporação prevê três lançamentos, incluindo empreendimentos no Eusébio e em Fortaleza, com mais de 180 unidades que juntas terão um valor geral de vendas (VGV) de quase R$ 125 milhões.