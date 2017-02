Iguatemi: vendas fecharam 2016 com alta de 16%

00:00 · 04.02.2017

Comemorando 35 anos em 2017, o Shopping Iguatemi terá como foco neste ano a atração novas marcas internacionais ( Foto: JL Rosa )

O Shopping Iguatemi fechou o balanço de 2016 com números invejáveis para o varejo na comparação com 2015. As vendas saltaram 16% e o fluxo de clientes teve elevação de 13%. A fórmula para manter o crescimento, de acordo com o superintendente do shopping, Wellington Oliveira, é manter o padrão de qualidade e atendimento, aumentar a oferta de ações, eventos e trazer novas lojas para manter-se moderno e atraente.

"O shopping é, cada vez mais, um espaço de convivência das pessoas. Nosso foco é oferecer opções variadas para que o público resolva tudo o que precisa de compras e serviços. Investimos na agenda de entretenimento e nos deu o resultado esperado", explica Oliveira. As opções de lazer alavancaram o fluxo e, consequentemente, as vendas.

Marcas internacionais

Para 2017, a expectativa do shopping é manter o crescimento em vendas e fluxo de clientes. "Esperamos crescimento de pelo menos 10% sobre o ano passado. Será um ano especial, pois estamos comemorando os 35 anos do Iguatemi e nosso foco será trazer novas marcas internacionais. Começamos com o pé direito, trazendo a francesa Le Creuset e estamos em negociação com outras duas marcas globais que vão dar o que falar. Além disso, trouxemos uma unidade de atendimento do Detran-CE na nossa Alameda de Serviços. É um espaço que traz público diariamente e que são potenciais consumidores em nossas lojas e restaurantes", enumera.

A Le Creuset, conceituada marca francesa de utensílios de cozinha, chega ao mercado cearense com loja própria no Iguatemi Fortaleza. A segunda operação do grupo no Nordeste foi inaugurada no dia 1º de fevereiro, no segundo piso da expansão do shopping mais tradicional e completo do Ceará. Com projeto dos arquitetos do grupo Le Creuset, a loja tem 62m² e conta com desenho moderno e contemporâneo, utilizando muita transparência para evidenciar o colorido das peças que são traço característico da marca.

A nova loja recebe todas as linhas da Le Creuset, que tem em seu portfólio mais de 700 itens, entre panelas de ferro fundido esmaltado, itens de cerâmica, frigideiras, panelas e grelhas antiaderentes, utensílios de silicone, chaleiras, stock pots e acessórios para vinho e champanhe. Todos os produtos têm forte apelo visual, cores atraentes, design sofisticado e a qualidade incontestável da marca francesa.

"Fortaleza é uma das economias mais pujantes do Nordeste. Uma cidade incrível e acolhedora. O casamento da culinária regional com o charme, sofisticação e qualidade dos produtos Le Creuset será um sucesso. A loja no Iguatemi é uma das mais bonitas do grupo. Vale conferir", comenta Alex Fornazari, diretor executivo da Le Creuset do Brasil, que esteve na Capital cearense para inaugurar a nova operação do grupo.