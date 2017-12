Igor Queiroz Barroso recebe Prêmio Líderes do Brasil

01:00 · 13.12.2017

Igor Queiroz Barroso foi à premiação acompanhado da esposa, Aline Félix Barroso ( Fotos: Renan Torres )

O diretor institucional do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, recebeu, na última segunda-feira (11), o Prêmio Líderes do Brasil - Categoria Ceará, em reconhecimento ao desempenho da empresa Esmaltec no ano de 2017. Concedido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, o prêmio é considerado o maior reconhecimento nacional do talento, competência e comprometimento dos executivos que atuam para construir um Brasil melhor e mais competitivo.

Para Igor Queiroz Barroso, o Prêmio traz o reconhecimento nacional de um trabalho sério desenvolvido na Esmaltec, que colheu excelentes frutos. "Nosso principal destaque no último ano foi a implantação da manufatura enxuta, um modelo de gestão baseado em qualidade e que trouxe ótimos resultados no ano de 2017. A Esmaltec manteve o investimento contínuo em seus produtos, com destaque para a tecnologia, inovação e desenvolvimento das pessoas. Priorizamos, nos últimos dois anos, ações internas como a redução de estoques, melhorias de processos e automação industrial. Para mim, é motivo de muito orgulho e satisfação ver a empresa fundada pelo meu avô estar entre as melhores do Brasil", disse o diretor institucional.

Fundada em 1963 pelo visionário cearense Edson Queiroz, a Esmaltec é atualmente a marca líder do Brasil nos mercados de fogões e bebedouros de água. Aliando o comprometimento de sua equipe de 3 mil colaboradores à tecnologia de ponta de seu parque fabril, a empresa oferece ao consumidor uma vasta linha de eletrodomésticos, que incluem ainda refrigeradores, freezers, purificadores, lavadoras e cooktops, com qualidade de padrões internacionais, alcançando, por isso, cerca de 30 países ao redor do mundo.

A empresa

Entre 2016 e 2017, a Esmaltec enxergou na crise econômica do País uma oportunidade de se reinventar. Investiu em inovação, lançou novos produtos, reduziu custos, controlou as despesas, valorizou o desenvolvimento das pessoas e melhorou significativamente a produtividade. A empresa não só saiu de R$ 87 milhões de prejuízo para R$ 20 milhões de reais de lucro, mas, sobretudo, provou que é possível sobreviver e crescer mesmo em tempos difíceis.

Em sua 7ª edição, o Prêmio Líderes do Brasil homenageou 51 empresários que obtiveram êxito nos negócios nos principais setores da economia do País, incluindo Agronegócios, Comunicação, Construção Civil, Educação, Eletroeletrônicos, Energia, Infraestrutura, Inovação, Instituições Financeiras, Logística e Transportes, entre e outros segmentos.

Para destacar a forte atuação das unidades regionais do Lide presentes em todo o País, o Prêmio Líderes do Brasil também homenageou o líder de cada região onde o grupo atua: Bahia, Distrito Federal, Região Metropolitana de Campinas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Região de Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Região de Rio Preto, Santa Catarina e Vale do Paraíba.

A premiação também homenageou Frederico Trajano, CEO do Magazine Luíza, como Líder do Ano; o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pela relevante contribuição à economia brasileira; e Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, cientista-político e ex-presidente da República, que recebeu a Homenagem Especial da noite.

Premiação

De acordo com Luiz Fernando Furlan, chairman do Lide, o Prêmio destaca o papel de empresas e gestores que, com muita determinação, superam desafios e atingem bons resultados. "Tivemos um ano de muitas dificuldades, mas agora chegou o momento da premiação, do reconhecimento e da superação", disse.

Após receber o Prêmio de "Economista do Ano", o ministro Henrique Meirelles dividiu o reconhecimento com o público. "Gostaria de homenagear a todos os que acreditaram no Brasil no período da recessão, a maior da história. Em 2018, com a economia crescendo, vamos ter mais empregos e mais investimentos", completou.