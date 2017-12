Idec alerta para tentativas de fraudes após acordo

01:00 · 15.12.2017

O STF liberou, na quarta-feira (13), a íntegra do acordo firmado entre os bancos e os poupadores

Brasília. Pouco mais de 48 horas depois de oficializada a assinatura do acordo entre a Advocacia-Geral da União (AGU), representantes de bancos e associações de defesa do consumidor para encerrar os processos na Justiça que tratam das perdas financeiras causadas por planos econômicos das décadas de 1980 e 1990, já há casos de tentativa de golpe a poupadores.

O advogado Walter Moura, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), conta que o órgão já foi procurado por poupadores que receberam telefonemas de pessoas para oferecer intermediação na liberação do dinheiro. "Já ligaram no Idec perguntando se tinha que fazer depósito prévio. É igual ao sequestro relâmpago", disse.

No entanto, para a liberação do recurso, o acordo ainda terá de ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e não há prazo para isso. Pelo acordo, após a homologação, os bancos terão um prazo para fazer a adesão. Passada essa fase, as instituições financeiras terão 90 dias para criar uma plataforma virtual para que os poupadores e seus representantes legais optem pelo acordo.

Prazo

Além disso, haverá um prazo de dois anos para os poupadores aderirem ao acordo. Após a adesão, os bancos terão 15 dias para dar uma resposta confirmando se o poupador tem direito a receber ou, por exemplo, se falta algum documento. Só depois será efetivado o pagamento, conforme cronograma.

Orientação

O Idec orienta poupadores a não aceitar ofertas para facilitar ou antecipar a liberação de dinheiro: "Não aceite oferta de acordo de pessoa diferente do seu advogado. Se você é afiliado a alguma entidade, procure a entidade. Se você tem um advogado, procure-o. Assim, você não vai cair em fraude nenhuma", ressaltou Walter Moura.

"Nem a Advocacia Geral da União, nem a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), nem o Idec vai fazer ofertas por acordo. Se alguém pode pedir CPF, procuração, isso é fria. A pessoa de maior confiança é o advogado", acrescentou o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

Íntegra

Na quarta-feira (13), o Supremo Tribunal Federal (STF) disponibilizou a íntegra do acordo financeiro que deve afetar cerca de 1 milhão de processos sobre o tema em todo o Brasil, que aguardavam julgamento definitivo pela Corte.

O acordo judicial assinado nesta semana encerra a disputa pela reposição de perdas na caderneta de poupança nos planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991).

Mediado pela AGU e com participação do Banco Central (BC), o acordo é considerado o maior da história do País.