Ibovespa fecha com alta de 0,94%; dólar tem leve queda

01:00 · 21.12.2017

Em sessão de volume mais fraco, a Bolsa brasileira teve alta impulsionada pelas ações de siderúrgicas e com o apoio dos papéis da Petrobras e do setor bancário, que se valorizaram nessa quarta-feira (20). No mercado cambial, o dólar ficou praticamente estável, cotado a R$ 3,29.

O Ibovespa, índice das ações mais negociadas, fechou em alta de 0,94%, para 73.367 pontos. O volume financeiro foi de R$ 6,4 bilhões, enquanto a média diária de dezembro está em R$ 11,15 bilhões. O dólar comercial fechou com desvalorização de 0,12%, para R$ 3,294, O dólar à vista recuou 0,31%, para R$ 3,288.

As ações preferenciais da Oi fecharam com forte valorização de 5,65%, após os credores da empresa aprovarem, em assembleia realizada na madrugada dessa quarta-feira, o plano de recuperação judicial da telefônica. Das 59 ações do Ibovespa, 44 subiram e 15 caíram. Destaque para as siderúrgicas, que subiram após a ArcelorMittal Brasil informar que vai elevar os preços a partir de janeiro. A CSN também sinalizou com um aumento, embora não tenha especificado uma data. As ações da empresa lideraram os avanços do Ibovespa, com ganho de 4,99%. Os papéis da Usiminas se valorizaram 4,53%, e as ações ordinárias da Vale ganharam 3,43%.

Na ponta contrária, os papéis ordinários da Eletrobras lideraram as baixas, com queda de 1,72%.

A Petrobras viu suas ações fecharem em alta, também com a ajuda do avanço dos preços do petróleo no exterior. As ações preferenciais da estatal subiram 0,66. As ações ordinárias tiveram valorização de 1,27%.