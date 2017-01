Hotéis registram ocupação de até 100% no Réveillon

00:00 · 03.01.2017

Apesar de ter sido difícil para a economia como um todo, o fim de 2016 foi de resultados no mínimo razoáveis para o setor hoteleiro cearense, mais especificamente no último dia do ano que se foi, no qual hotéis e pousadas apostaram em festas com grandes atrações. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), foi registrada ocupação de 93% no dia 31. Para janeiro, mês de alta temporada, é projetada taxa de 75% - 10 pontos percentuais abaixo da ocupação de 85% em 2015.

No mês de dezembro, a ocupação na rede hoteleira ficou em 60%, também um pouco abaixo do percentual de 64% alcançado em igual mês de 2015. O número do último dia de 2016 também ficou levemente aquém da ocupação registrada em igual dia de 2015, quando a taxa de ocupação ficou em 95%.

Para o presidente da ABIH-CE, Eliseu Barros, além da crise econômica, que obrigou os brasileiros a adotarem postura de cautela, "o alto custo das passagens aéreas e a promoção do Estado como destino turístico, feita tardiamente, contribuíram para os números menores registrados pelo setor no fim de 2016".

José Valden Lins, presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo (AMHT-CE), que representa os pequenos e médios hotéis, além de flats e pousadas do Estado, avalia que o Réveillon foi melhor do que o esperado, com uma ocupação de 95% nos - bem acima dos 80% que haviam sido projetados anteriormente para o período. Para janeiro, ele estima que a taxa de ocupação oscile entre 75% e 80%.

Apesar de considerar que 2016 foi o pior ano para o turismo em aproximadamente duas décadas, ele diz que a expectativa é que 2017 seja melhor. "Vai depender também da economia como um todo, até porque os custos não reduzem. Este Réveillon foi atípico; o normal para anos anteriores era uma ocupação de 99%, poucas eram as pousadas que não ficavam lotados", pondera.

Reservas de última hora

Para o período de férias, até 16 de janeiro, ele avalia que a procura está ótima. "Agora, a partir da segunda quinzena, não sabemos precisar, pois o cenário está muito incerto e não temos como comparar com anos anteriores, então pode ser que os números melhorem até o fim do mês".

Ele também ressalta o efeito que as reservas de última hora, algo que tem sido comum, podem ter sobre a projeção de ocupação. "O cliente tem deixado para fazer reserva em cima da hora, inclusive no Réveillon foi assim. Até metade do mês de dezembro, a gente não tinha fechado nem 60% das reservas. Registramos essa mudança de comportamento do consumidor, que está mais em busca por melhores tarifas", explica o presidente da AMHT-CE.

Cenário mais difícil

No Hotel Luzeiros, a ocupação chegou a sua totalidade, alcançando 100% no Réveillon, taxa que se iguala aos números da virada de 2015 para 2016. Entretanto, o acumulado de dezembro ficou em 67,6%, taxa menor que a observada em igual período de 2015, quando a ocupação foi a 80%. "O cenário de 2016 se mostrou mais difícil se comparado a 2015", analisa a gerente geral do hotel, Juliane Bicudo.

Para janeiro, o hotel está, atualmente, com 80% de ocupação, mas Juliane acredita que o índice irá melhorar. "Ainda estamos atuando para melhorar as vendas". Ela também destaca a compra de última hora como um fator que deve contribuir para a alta da ocupação. "O cliente antes comprava com muita antecedência e agora efetua a compra bem próximo do período que deseja viajar". Em 2015, a ocupação fechou janeiro em 91,6%.

Segundo a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), nesta alta estação, até o carnaval, devem ser injetados na economia do Estado R$ 2,2 bilhões.