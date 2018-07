Hortaliças ficam até 49% mais baratas na Ceasa

01:00 · 17.07.2018

A cebola pera foi o produto que apresentou o maior recuo de preços, com o quilo passando de R$ 77,50 para R$ 39,50

As hortaliças registraram as maiores quedas na primeira quinzena de julho em relação aos primeiros 15 dias de junho, de acordo com boletim divulgado pela Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa/CE). A maior queda foi da cebola pera (saca de 20kg) que passou de R$ 77,50 para R$ 39,50, uma redução de 49,03%.

"As hortaliças são uma surpresa para o período. Além da cebola, tiveram quedas de preços a cenoura (-40,18%), tomate (-25%), repolho (-40%), entre outros produtos. O tomate está chegando em grande escala da Bahia e do Espírito Santo. O repolho chegou com um preço baixíssimo aqui a R$ 1,90 o quilo. A cebola teve colheitas boas em Pernambuco", explica Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa/CE.

De acordo com ele, os preços baixos das hortaliças devem ser mantidos. "Nós temos grandes safras para colher no Nordeste e no Sudeste. Minas Gerais está mandando muitas hortaliças para cá. Como o mercado está bem abastecido e a oferta está boa, o produtor foi com mais força para abastecer o mercado", avalia.

A batata-inglesa, bastante consumida pelos cearenses, também registrou retração nos preços. "A batata continua com preço bom a R$ 2 o quilo e está vindo muito produto de Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Acredito que os preços devem se manter nesse patamar até setembro, apesar de julho ser um mês de alta estação e o consumo aumentar consideravelmente". O quilo do produto caiu 33,33% na comparação entre a primeira quinzena de julho e de junho.

Apesar das quedas, Girão afirma ainda que os valores do feijão verde, abóbora, pimentão e chuchu continuam em alta. "Normalmente, essas elevações são por conta da safra em pequena escala. No caso do feijão verde foi por causa da irrigação. A temporada de chuvas já passou e a produção cai nesse período".

O quilo do feijão verde, por exemplo, passou de R$ 5,25 para R$ 8 na comparação entre os dois períodos, um crescimento de 52,38%. Já o quilo do chuchu foi de R$ 0,85 para R$ 0,95, alta de 11,76%. O pimentão subiu 14,29%, passando de R$ 1,05 para R$ 1,20.

Frutas

De acordo com o boletim da Ceasa/CE, as maiores quedas foram nos preços da laranja pera (-18,92%), abacaxi grande (-11,76%), banana prata (-11,67), limão - caixa com 25kg (-11,29%) e morango (-9,63%). Já as maiores altas foram do quilo do sapoti (9,09%), graviola (6,67%) e do limão (1,27%).

"O mercado de frutas está bem abastecido. A safra de abacate continua e ele está chegando de Minas Gerais e São Paulo. O abacaxi vem da Paraíba e do Rio Grande do Norte e ele está vindo muito e por isso o preço declinou. No caso da banana, a safra começou em Baturité, Limoeiro do Norte e Quixeré", destaca Girão.

Além disso, de acordo com ele, a goiaba está chegando ao Ceará em grande escala, fazendo os preços caírem e atingirem o patamar de R$ 2,50 o quilo. "Também houve queda no preço da uva por causa da grande oferta. A safra da tangerina também começou, chegando ao Estado em boa escala e com um preço bom para o consumidor".

Safra

Já as mais caras, na explicação do analista da Ceasa, são reflexos da safra em pequena escala. "Graviola e maracujá continuam com preços altos. O maracujá foi porque a safra ainda não deslanchou e ele está vindo da Bahia. A graviola teve pouca colheita e ela vem principalmente da Vale do Curu em pequena escala", acrescenta.