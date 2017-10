Horário de Verão: saiba como economizar energia elétrica

01:00 · 14.10.2017

Ao mesmo tempo que tem início o Horário de Verão (na madrugada deste sábado,14, para domingo,15) e entra em vigor a bandeira vermelha patamar 2 - cuja cobrança extra sobre a conta de energia sobe para R$ 3,50 a cada 100 quilowatts-hora (Kw/h) consumidos -, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) alerta os usuários do Sistema Interligado Nacional para a necessidade de economizar no consumo de energia.

Enfatizando que "a humanidade já consome 30% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação do planeta", a Aneel iniciou uma campanha nas redes sociais (Twitter e Facebook) dando dicas como "não durma com a TV ligada", "se possível, substitua o ar-condicionado pelo ventilador" e "não abra a geladeira sem necessidade".

"Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra para atender às necessidades de água, energia e alimentos da população mundial", afirmou a agência reguladora, que dá dicas também de aproveitamento da luz solar.

Nacional

A economia também é visada pelo governo ao instituir o horário de verão anualmente, no qual 11 estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar o relógio em 1 hora até o dia 18 de fevereiro de 2018. Só no ano passado foi contabilizada uma economia de R$ 159 milhões.

O objetivo é aproveitar o maior período de luz solar possível. Com a mudança no relógio, o leste do Amazonas e os estados de Roraima e Rondônia ficam com duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, enquanto Acre e oeste do Amazonas ficam com três horas a menos. O chefe da Divisão do Serviço da Hora do Observatório Nacional (ON), Ricardo Carvalho, explica que a diferença de tempo entre o nascer e o pôr do sol durante o verão é maior nas áreas distantes da linha do equador, que divide a Terra entre os hemisférios Norte e Sul. É o caso das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Criado em 1827, o Observatório Nacional é responsável pela geração, distribuição e conservação da hora oficial do País. "A geração da Hora Legal Brasileira é o resultado de um cálculo tendo como base as medidas de intercomparação de um conjunto de nove relógios atômicos mantidos em funcionamento contínuo na Divisão Serviço da Hora do ON, resultando na Escala de Tempo Atômico Brasileira", conta Carvalho.

Expedientes

No Ceará, a mudança não afeta o relógio da população, mas alguns serviços têm alteração. Segundo informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências da Região Metropolitana de Fortaleza não terão nenhuma alteração nos expedientes. Já as do Interior do Estado vão antecipar em 1 hora o atendimento ao público.

O Ministério dos Transportes e a Infraero alertam as pessoas que compraram passagens para conferirem os horários de partida e chegada e, qualquer dúvida, entrar em contato com a empresa responsável pelo bilhete. Já os Correios não farão mudanças no expediente.