Honraria gera estímulo ao desenvolvimento

01:00 · 24.02.2018

Romildo Rolim diz que o BNB "coloca-se como pilar para apoiar os negócios dos que investem no Ceará" ( FOTO: JL ROSA ) Para o vice-presidente de Inv. E Controladoria do Grupo M. Dias Branco, Geraldo Luciano, Prêmio estimula empresários

Para a edição comemorativa de 10 anos, o Prêmio Contribuintes terá como tema "Por um Ceará que se supera", enfatizando o desenvolvimento econômico do Estado, com destaque para a educação, infraestrutura e exportações. Na solenidade de premiação, serão contempladas com o troféu 30 empresas cearenses dos setores de combustíveis e energia (5), comunicação e transporte (5), indústria (5), atacado (5), e varejo (10).

Para o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Romildo Rolim, o estímulo dado pelo governo às empresas participantes acaba criando um ciclo virtuoso para a economia cearense, uma vez que o imposto recolhido retorna em forma de investimentos que, por sua vez, contribuem para geração de emprego e renda no Estado.

> Prêmio Contribuintes celebra 10 anos; relevância consolidada

"O Prêmio Contribuintes do Ano estimula o desenvolvimento regional, à medida que reconhece empresas exitosas de vários portes e segmentos", diz.

E nesse contexto, o BNB, que apoia o Prêmio Contribuintes desde as primeiras edições, cumpriu nesses últimos dez anos papel fundamental para a implantação e crescimento de empresas de diversos segmentos no Ceará, por meio de suas linhas de financiamento para atividades produtivas.

"O Banco do Nordeste coloca-se como pilar para apoiar os negócios daqueles que investem no Ceará. E muito nos honra contar atualmente com mais de um milhão de clientes atendidos no Estado. São grandes, médios, pequenos e microempresários que realizam seus sonhos com o suporte de crédito que oferecemos", diz Rolim.

Fomento

Para o vice-presidente de Investimentos e Controladoria do Grupo M. Dias Branco, Geraldo Luciano Matos Jr., além de fomentar que as empresas adotem práticas de responsabilidade social, o Prêmio Contribuintes estimula que os empresários cumpram corretamente suas obrigações tributárias. "E isso é decisivo para que o Estado cumpra com suas obrigações". A M. Dias Branco, uma das empresas que mais contribuem com o ICMS no Estado, também apoia a iniciativa desde as primeiras edições.

Desafios

Desde o início, o Prêmio Contribuintes assumiu três desafios, que se renovam a cada ano: evidenciar o papel do cidadão, que contribui para o desenvolvimento da economia através do pagamento do ICMS; premiar as empresas que adotam uma postura fiscal idônea, recolhendo e repassando tributos; e prestar contas das realizações do Governo do Estado, que foram possíveis graças à contribuição da população. "Para nós que fazemos o BNB, é um orgulho sermos parceiros de um projeto que partilha conosco do propósito que nos move diariamente: tornar o Nordeste um lugar melhor para todos", diz Romildo Rolim.

Recolhimento do ICMS

Para a premiação desta 10ª edição do Prêmio Contribuintes, que se tornou símbolo da boa relação entre Governo do Estado, empresas e a população, será levado em consideração o recolhimento de ICMS no Estado no período de novembro de 2016 até outubro de 2017. Além do montante recolhido e do crescimento em relação aos anos anteriores, o Prêmio também leva em conta a pontualidade no pagamento do tributo.