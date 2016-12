Haverá cortes, mas meta é modernizar cidade

00:00 · 24.12.2016

O prefeito diz que serão implementadas diversas ações para estimular o empreendedorismo de micros e pequenos negócios ( Foto: Francisco de Souza )

Assim como o governo estadual, a Prefeitura de Fortaleza também foi impactada pelo agravamento da crise política e econômica nacional, mas está conseguindo manter o equilíbrio de suas contas. Em 2017, os cortes de gastos serão priorizados pela administração pública municipal, mas investimentos em saúde, educação, mobilidade e ações de prevenção à violência também deverão ganhar mais atenção.

"Mas também empreenderemos um grande esforço para investimento em ações que atraiam cada vez mais a geração de emprego e renda para a nossa população. Queremos imprimir a Fortaleza um elenco de ações que atraiam investimentos com incentivos fiscais, estimulando o empreendedorismo de micros e pequenos, além de uma agressiva política de capacitação para o trabalho", afirma o prefeito Roberto Cláudio.

"Queremos continuar inovando e modernizando a cidade de Fortaleza, ao mesmo tempo em que queremos prover mais justiça e oportunidades às classes mais vulneráveis da população. Vamos trabalhar, incessantemente, para tirar proveito de todo o potencial que nós temos para colocar Fortaleza no mapa internacional das capitais mais relevantes da América Latina", acrescenta o prefeito, no dia que anunciou os novos nomes de algumas secretarias.

Segundo ele, apesar da grave crise financeira nacional que também culminou na perda significativa de repasses federais, a Prefeitura pagou o salário e o 13º salário dos servidores em dia, diferentemente de outros municípios brasileiros. Para manter suas contas equilibradas, o Município pretende economizar cerca de R$ 300 milhões efetuando corte de gastos.

Continuidade

"Vamos, mais uma vez, bater recorde de investimentos, chegando a um total de quase R$ 600 milhões. Também nos anima o reconhecimento da população de Fortaleza que, neste ano de 2016, nos deu a oportunidade de continuar o nosso projeto de mudanças na cidade, trabalho este que continuará com as boas práticas de políticas públicas e também implantará inovações que nos garantam aprimorar ainda mais os nossos serviços públicos", afirmou Roberto Cláudio. Na tarde de ontem, ele reinaugurou as obras feitas na Avenida Beira-Mar.

Ampliar esforços

De acordo com o prefeito reeleito, no próximo ano, será preciso ampliar os esforços de economia e planejamento para que o dinheiro público seja gasto da melhor forma possível, beneficiando a população por meio da prestação de serviços.

"Por esta razão, implantaremos um conjunto de medidas de racionamento de gastos e, principalmente, para o controle do custeio", destaca.

Empreendedorismo

O prefeito também adianta que, no próximo ano, serão implementadas diversas ações em Fortaleza para estimular o empreendedorismo de micros e pequenos negócios. Além disso, políticas públicas de capacitação para o trabalho deverão ganhar destaque. Assim como afirmou durante a diplomação para o segundo mandato à frente da Prefeitura da Capital, Roberto Cláudio contou de esforços para dinamizar a máquina pública.

"Vamos criar uma inovação, uma grande política para tornar Fortaleza uma cidade mais competitiva para a geração de emprego e renda. Esse é um vetor muito importante em época de crise. Adaptar a cidade, os seus mecanismos, os seus processos, captação de recursos humanos, política tributária, concessões e PPPs (parcerias público-privadas). En m, um pacote para tornar Fortaleza uma cidade preparada para enfrentar a crise econômica brasileira se tornando uma cidade desburocratizada e competitiva para os negócios", detalhou na última terça-feira (20).

Outro alvo do prefeito são possíveis arranjos públicos-privados de equipamentos que ainda vão ser analisados pelo poder municipal.