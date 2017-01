Hapvida registra alta de 7,92% no número de planos

00:00 · 12.01.2017

Reforma do Hospital Antônio Prudente, na Av. Aguanambi, é um dos investimentos que devem ser concluídos neste ano pelo Hapvida

Na contramão do desempenho do mercado de saúde suplementar no País, o Hapvida fechou 2016 com ganho de 7,92% no número de planos gerais e de 19,60% em planos odontológicos. A maior operadora de saúde do Norte e Nordeste tinha como meta adquirir 275.052 novas vidas no ano passado, "mas nós chegamos ao número de 401.538 vendas no varejo, fazendo 146% da meta", destaca a diretora de Comunicação e Marketing, Simone Varella.

"Esse resultado foi mais do que celebração, foi um indicador de que nós estamos no caminho certo. Essa equação que a gente criou, de produto e capilaridade de preço, mostrou-se confiável para as pessoas", diz ela. "Estamos muito felizes, pois o mercado perdeu 2 milhões de vidas no Brasil", acrescenta.

Para manter o ritmo de crescimento, o Hapvida pretende, netes ano, ampliar o montante investido em relação am 2016, quando realizou um aporte de R$ 180 milhões em novas unidades, ampliações, reformas e em tecnologia, principalmente no Ceará, na Bahia, em Pernambuco e no Amazonas.

"A gente ainda não estabeleceu (o valor total a ser investido neste ano), mas continuamos confiantes. Vamos investir mais do que investimos no ano passado. Estamos trabalhando para crescer em operação, investimento e número de clientes", projeta Simone.

Aportes na Capital

O foco dos investimentos da operadora neste ano em Fortaleza engloba a entrega do Hospital e Maternidade Eugênia Pinheiro e a reforma do Hospital Antônio Prudente. Com investimento de mais de R$ 20 milhões, o Eugênia Pinheiro está sendo construído no prédio onde ficava a antiga Policlínica de Fortaleza, na Av. Heráclito Graça, no Centro.

Com previsão de entrega no primeiro semestre deste ano, a nova unidade hospitalar contará com mais de 150 novos leitos, além de UTI Neonatal, centro obstétrico com salas de parto adequado e espaço mãe canguru, entre outros serviços.

A fase de construção e de atividade do empreendimento devem gerar de 800 a 1 mil empregos diretos.

Já a reforma no Hospital Antônio Prudente, na Av. Aguanambi, deve ser concluída até o fim deste ano. "O hospital vem passando por constantes melhorias, em emergências, reforço na capacidade de atendimento, com a ampliação no número de consultórios, reformas em fachadas, UTIs, centro cirúrgicos", exemplifica a diretora de Comunicação e Marketing do Hapvida.

Com 3,3 milhões de beneficiários, o Hapvida tem hoje 17 mil colaboradores diretos envolvidos na operação de 21 hospitais, 69 clínicas médicas, 18 prontos atendimentos, 63 centros de diagnóstico por imagem e 58 laboratórios com diversos postos de coleta distribuídos em 11 estados onde a operadora atua com rede própria.

Tendência

A expansão dos planos de saúde da operadora segue a tendência cearense de crescimento, em contraposição às quedas nacionais. O número de beneficiários de planos no Estado cresceu 1,23% em outubro do ano passado, em comparação com setembro, representando uma adesão de 15.415 cearenses, segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso coloca o Estado como o segundo com maior adesão de beneficiários com planos de saúde no Nordeste.

Já no Brasil, entre setembro e outubro o número de consumidores em planos de assistência médica caiu 0,02%, o que representa 9,8 mil vínculos a menos. Essa foi a 16ª queda consecutiva.

Ao bom desempenho das operadoras no Ceará, Simone Varella atribui, principalmente, a constituição de redes próprias de atendimento.

"Operadoras que tem essa característica têm maior efetividade e eficiência. Quando você consegue dar a saúde para as pessoas, a operadora vai gastar menos. Eu acho que o modelo das operadoras de saúde caminha por aí, aliando prevenção com a qualidade do serviço médico", salienta ela.