Hapvida planeja aplicar R$ 200 mi no Norte e NE

00:00 · 08.06.2017

Nova unidade conta com 4 mil metros quadrados e deve ter 150 leitos, incluindo uma UTI neonatal

A apresentação do hospital e maternidade Eugênia Pinheiro, voltado exclusivamente para a saúde da mulher, e que contou com recursos da ordem de R$ 20 milhões, marca uma das primeiras grandes ações do plano de investimento de R$ 200 milhões do Hapvida para o Norte e Nordeste, segundo destacou Fábio Fraga, superintendente da Área Hospitalar da rede.

"O Hapvida tem plano consistente de investimento, que vem devolvendo para a população o que tem experimentado sucesso. Isso representa não só hospitais, mas unidades de assistência básica, imagem e outros equipamentos importantes da rede", afirmou, citando a construção de mais uma torre em um hospital em Recife (Pernambuco) e a construção de um novo hospital, também em Pernambuco.

Segundo garantiu Fraga, "as principais cidades da região estão muito no foco do investimento do Hapvida e, certamente, para o Estado do Ceará virão investimentos em diferentes núcleos de atuação" da rede da operadora de saúde.

Estrutura

A nova unidade em Fortaleza deve estar em funcionamento em julho deste ano, segundo estimativa do diretor, que apontou 97% de conclusão da obra do hospital. Depois de concluído, o Eugênia Pinheiro contará com 4 mil metros quadrados, nos quais estarão distribuídos os "150 novos leitos, incluindo UTI neonatal, centro obstétrico com salas de parto adequado, centro cirúrgico, espaço mãe canguru, consultórios ginecológicos, sala de observação de alto risco, lactário, unidade de diagnóstico por imagem, laboratórios, dentre outros serviços".

800 empregos

O funcionamento pleno do hospital também deve trazer mais um benefício para Fortaleza: a geração de 800 empregos, nas mais diversas áreas, com foco no mercado de saúde, segundo destacou o Hapvida. Para concorrer aos postos de trabalho, a operadora de planos de saúde informou que está recebendo currículos no e-mail recrutamento@hapvida.Com.Br. O candidato deve anexar o currículo e informar no título da mensagem o interesse pelas vagas no Eugênia Pinheiro. Dúvidas também podem ser tiradas no endereço eletrônico.