'Há muita coisa para ser feita', diz Padilha

00:00 · 25.01.2017

Segundo o ministro, governo estuda abrir mão de vistos para turistas de determinados países ( Foto: AFP )

Brasília. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ontem que ainda há "muita coisa para ser feita" em relação a medidas microeconômicas. Uma das iniciativas em estudo segundo ele, é na área de turismo. "Está no prelo, nós abrirmos mão de vistos para determinados países para agilizar (a entrada de turistas) e tornar o Brasil mais atrativo", afirmou Padilha.

De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, após eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o Brasil saiu com imagem de receber muito bem. "Precisamos capitalizar em cima disso", afirmou Padilha.

O governo avalia que é preciso retomar a atividade econômica com mais intensidade. O ministro disse ainda que a liberação dos saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) deve injetar R$ 30 bilhões e "certamente gerará empregos".

Saques

Eliseu Padilha já havia confirmado no último dia 20 que os trabalhadores que possuem saldo em contas inativas poderão sacar o dinheiro no período entre 13 de março e 14 de julho deste ano, obedecendo a critérios propostos pela Caixa e aprovados pelo presidente Michel Temer.

O trabalhador poderá retirar todo o valor que tem na conta inativa. O governo federal estima que cerca de 10, 2 milhões de trabalhadores podem sacar o dinheiro. O cálculo é que o valor total alcance um pouco mais de R$ 40 bilhões.