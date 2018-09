Guia Conhecendo o Ceará é divulgado

01:00 · 18.09.2018



Cerca de 400 participantes que estiveram no primeiro dia da 4ª edição do mais importante encontro sobre aviação do mundo, ontem, no Centro de Eventos do Ceará, foram presenteados com uma edição do Guia "Conhecendo o Ceará 2018", publicação já consolidada que ajuda turistas e cearenses a escolher hotéis, pousadas e restaurantes, com uma seleção de locais imperdíveis para visitar.

O evento congrega administradores de aeroportos do mundo todo, companhias aéreas, agentes do setor, órgãos reguladores, companhias de turismo e operadores. Com o guia em mãos, a húngara Teodora Zlatanovo, agente de desenvolvimento comercial da empresa Dronamics, afirma que a publicação é uma alternativa confiável a ferramentas da internet. "Não precisa de WiFi para saber mais sobre esses pontos turísticos".

Já Geicimar Rodrigues, coordenador de outorgas da Secretaria da Aviação Civil gostou da forma em que as sugestões foram organizadas. "Se eu quero saber só de comidas, vou direto nessa seção. Achei muito interessante. Nessa parte, gostei muito também das legendas, que informam quais cartões são aceitos e a faixa de preço. Por exemplo, informa que nesse Leão do Sul só recebe pagamento em dinheiro. É muito útil, esse aviso, porque normalmente eu só ando com cartões", explica.

Bilíngue

Editado em português e inglês para facilitar a vida dos turistas, o guia tem formato pocket e funciona como referência para o turismo cearense, indicando os 100 melhores lugares para se conferir na Terra do Sol. Os destinos, serviços e produtos divulgados em suas páginas foram selecionados por um júri formado por 13 especialistas e apreciadores das categorias em destaque.

Desde a primeira edição, em 2013, o guia evoluiu de 70 para os 100 melhores lugares para se conhecer no Estado. Além das seis seções e suas 22 categorias, há nesta edição duas seções extras: "Pé na Estrada", com os melhores destinos para viagens pelo Estado, e "Pontos Turísticos", com ícones que não podem ficar fora do roteiro de viagem, além de mapas, telefones e horários de funcionamento de cada local.