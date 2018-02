Grãos: área plantada deve crescer 5,1%

01:00 · 27.02.2018

Um dos segmentos mais favorecidos com as chuvas é o de grãos, cuja área a ser plantada em 2018 deve chegar a 1,11 milhão de hectares neste ano, valor 5,16% superior ao da primeira estimativa coletada pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) em 2017 (1,05 milhão de hectares).

"Quanto a milho e feijão, teremos melhores ofertas para os nossos agricultores tanto da agricultura familiar como para aqueles que vendem o excedente", afirma Rodrigo Diógenes Pinheiro, vice-presidente da Faec. "O início do plantio começa agora nos meses de fevereiro e março, e a previsão é de chuvas acima da média para os próximos três meses, o que deve favorecer a produção", completa.

Para 2018, a produção esperada é de 492,6 mil toneladas de grãos, o que representa uma alta de 73,88% em relação ao primeiro prognóstico efetuado no ano de 2017 (283.344 toneladas) pelo LSPA.

"A depender do quadro chuvoso, podemos ter a recomposição dos plantios de milho verde, que o Ceará é referência no Nordeste", diz Odálio Girão, analista de mercado da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa).

"Com boas chuvas, se produz muito nas regiões da Ibiapaba, Sertão do Cariri e do Jaguaribe", acrescenta Odálio Girão

Já para o segmento de hortaliças, o momento é de entressafra do tomate e de preparação para novos plantios até abril, afirma Girão. Enquanto isso, os produtores priorizam a produção de produtos como batata doce, pepino, berinjela, pimenta e repolho. "Esses vão ter um ciclo bom pelo que estamos sentindo", diz o analista da Ceasa.

Conforme o LSPA, a mandioca de sequeiro apresenta uma estimativa de área colhida de 61,1 hectares, um aumento de 15,80% em relação à primeira estimativa de 2017 (52,7 mil hectares). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), isto ocorreu porque o ano de 2017 foi melhor em chuvas que os anos anteriores, estimulando o plantio de novas áreas naquele ano e que serão colhidas neste ano. A produção esperada para 2018 é de 417,0 mil toneladas, um aumento de 30,80% em relação à primeira previsão de 2017 (318,8 mil toneladas).