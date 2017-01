Grandes empresas são beneficiadas

00:00 · 06.01.2017

Brasília. O Programa de Regularização Tributária, anunciado em dezembro e publicado no "Diário Oficial" nesta quinta-feira (5), beneficia principalmente grandes empresas que tiveram muitos prejuízos. O principal atrativo, que é a possibilidade de abater prejuízos de débitos com o Fisco, só será acessível para 160 mil empresas que declaram pelo lucro real.

O restante - há mais de 15 milhões de empresas no Brasil, segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)- usa outros regimes tributários, como o Simples ou o lucro presumido.

Para pequenas e médias empresas, o programa permite o parcelamento em até 120 vezes dos débitos, alternativa considerada menos interessante do que os Refis que vigoraram entre 2000 e 2014. Diferentemente dos Refis, o programa não dá desconto no pagamento de multas e juros, como disse o secretário da Receita, Jorge Rachid.

Hoje, quando uma empresa fica no vermelho, pode usar esse prejuízo para abatimento futuro no Imposto de Renda. Quando tiver lucro, 30% do resultado positivo pode ser abatido pelo prejuízo fiscal gerado antes.

A medida provisória publicada nesta quinta prevê que as empresas usem esse prejuízo ou suas bases negativas de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para quitar dívidas com o fisco.

ANÁLISE

Dólar fica abaixo dos R$ 3,20

O dólar caiu em escala mundial nessa quinta-feira (5), refletindo as incertezas do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) em relação a uma possível aceleração da economia americana sob o governo do presidente eleito Donald Trump. No Brasil, a moeda americana recuou pela terceira sessão seguida, e ficou abaixo dos R$ 3,20 pela primeira vez desde a eleição de Trump, em 8 de novembro. O dólar comercial terminou o pregão em baixa de 0,65%, a R$ 3,1980. A moeda à vista perdeu 0,70%, a R$ 3,2008.

Segundo analistas, chamou atenção dos investidores o fato de a ata da última reunião do Fed, divulgada próximo ao fechamento dos mercados na quarta-feira (4), ter mencionado "incertezas consideráveis" para a economia devido à falta de visibilidade da política econômica do novo governo.

O Ibovespa fechou em alta de 0,78%, aos 62.070,98 pontos. O giro financeiro foi de R$ 7 bilhões. É a primeira vez que o índice supera os 62 mil pontos desde 28 de novembro do ano passado. O índice foi impulsionado principalmente pelos papéis da Vale, que subiram 4,73% (PNA) e 3,81% (ON), beneficiados pela alta de mais de 2% do minério de ferro na China.

As ações de siderúrgicas também tiveram altas expressivas. Gerdau PN liderou as altas do Ibovespa, com ganho de 7,07%. Ajudadas pela valorização do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobras subiram 1,61% (PN) e 2,24% (ON).