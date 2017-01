Governo negocia voo para Orlando

00:00 · 14.01.2017

Rota seria operada pela Azul, que também avalia novos destinos domésticos ( Foto: Doumenjou Alexandre )

A possibilidade de um voo operado pela Azul partindo de Fortaleza para Orlando com parada para conexão em Recife (PE) no menor tempo possível está sendo estudada pelo governo, conforme o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira. Ainda de acordo com ele, a priori, a ideia consistia na implantação de um voo apenas com escala na capital pernambucana, diminuindo o tempo de viagem dos passageiros, mas a proposta esbarrou em uma determinação da Polícia Federal que proíbe escalas dentro do País para viagens internacionais.

"Nós saímos daqui com essa ideia de trazer mais um voo internacional para Fortaleza, mas esbarramos em uma determinação da Polícia Federal. Agora, vamos tentar uma conexão com o menor tempo possível, tanto de ida como de volta. Antes, a nossa ideia era que não houvesse essa conexão", explica.

Além disso, também estão em vista novos voos domésticos diretos entre Fortaleza e cidades como Goiânia e Cuiabá. "A gente também conversou (com a Azul) a possibilidade de fazer uma linha direta semanal, aos sábados, de alguns destinos nacionais", diz. As iniciativas devem ser discutidas com entidades de classe em fevereiro.

Rotas internacionais

Atualmente, segundo a Infraero, saem do Aeroporto Internacional Pinto Martins oito vôos diretos com destino a Bogotá, pela Avianca, Buenos Aires, pela Gol, Caiena, pela Azul Linhas Aéreas, Frankfurt, pela Condor, Milão (Meridiana), Praia (TACV), Miami, pela Latam e Lisboa, pela TAP, com seis vôos semanais, saindo todos os dias, exceto às quartas feiras.