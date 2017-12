Governo libera R$ 5 bi do Orçamento

01:00 · 21.12.2017

Segundo ministro Dyogo Oliveira, a União cumprirá com pequena folga a meta de déficit deste ano ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. O aumento na arrecadação em novembro e a diminuição de previsões de gastos obrigatórios permitiram ao governo liberar R$ 5 bilhões do Orçamento que estavam contingenciados (bloqueados), informou, ontem (20), o Ministério do Planejamento. O dinheiro atenderá a órgãos públicos em dificuldade.

Atualmente, o governo tem R$ 24,6 bilhões de despesas discricionárias (não obrigatórias) bloqueadas. A liberação reduziu o volume contingenciado para R$ 19,6 bilhões. O governo tem uma semana para editar um decreto definindo a distribuição dos recursos liberados por ministérios e órgãos. Dos R$ 5 bilhões liberados, R$ 436,2 milhões vêm do aumento previsto na revisão das estimativas de receitas líquidas e R$ 4,566 bilhões da revisão, para baixo, das projeções de gastos obrigatórios.

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, a melhoria na arrecadação e a transferência de parte das verbas de 2017 para 2018 permitirão que a União cumpra com pequena folga a meta de déficit primário de R$ 159 bilhões para este ano.

Oliveira destacou que a liberação de R$ 5 bilhões do Orçamento terá como prioridade o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os Ministérios da Defesa, da Ciência e Tecnologia e dos Transportes. A distribuição exata dos recursos será definida até o fim desta semana ou o início da próxima, mas o ministro adiantou alguns números.

O PAC receberá R$ 850 milhões para serem gastos em projetos em andamento. A maior parte dos recursos, R$ 3,694 bilhões, será usada para cobrir despesas de custeio (manutenção da máquina pública) e de funcionamento dos órgãos com dificuldades financeiras. "Esses recursos serão destinados a órgãos cujas despesas de funcionamento estão extremamente comprimidas", disse.

Os demais poderes (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública) receberão R$ 62,7 milhões. As emendas parlamentares obrigatórias individuais ganharão R$ 264,3 milhões. As emendas obrigatórias de bancada (por unidades da Federação) terão R$ 132,2 milhões a mais. A liberação ocorrerá de forma linear (o mesmo percentual para todas as emendas), conforme determinado pela legislação, e não obedece a critérios políticos.

O ministro também informou que parte dos recursos liberados será usada para quitar pagamentos em atraso do Brasil com organismos internacionais. Ele não especificou com quais instituições o governo brasileiro está inadimplente.

Crescimento do PIB

O governo também atualizou as estimativas para a economia em 2017. A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) passou de 0,5% para 1,1% este ano. A projeção para a inflação caiu de 3,2% para 2,88%. O Planejamento ainda revisou para baixo sua projeção de gastos com subsídios (R$ 2,9 bilhões a menos em relação à última programação orçamentária, feita em novembro) e está prevendo agora menos despesas com créditos extraordinários (R$ 1,3 bilhão a menos).