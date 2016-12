Governo edita Lei das Estatais

00:00 · 29.12.2016

Brasília. O governo editou ontem (28) decreto que regulamenta a Lei das Estatais. Sancionada no final de junho deste ano, a lei estabeleceu regras que restringem a nomeação de presidentes, diretores e integrantes dos conselhos de empresas estatais e foi criada para dar mais transparência e segurança à ação dessas empresas após a Lava Jato.

O decreto disciplina aspectos de governança e de licitação nas empresas estatais federais, destacando regras específicas para empresas de menor porte e detalhando mecanismos e estruturas de transparência e governança. Todas as estatais federais estão abrangidas pela medida: empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias, e qualquer sociedade cuja maioria do capital votante pertença direta ou indiretamente à União.

Gestão

Entre os pontos do decreto está a previsão de que as empresas estatais adotem regras e práticas de gestão de riscos e controle interno. A área de integridade e gestão de riscos terá atribuições previstas no estatuto social, com mecanismos que assegurem atuação independente, e deverá ser vinculada diretamente ao presidente da estatal. Também há requisitos obrigatórios para os administradores de empresas estatais, entre eles notório conhecimento compatível com o cargo e experiência mínima de dez anos na área de atuação da empresa estatal. Há ainda a exigência de autorização legal para que a estatal tenha participação minoritária em sociedade privada.

Aplicação imediata

O decreto esclarece ainda que alguns prazos de aplicação da Lei, como a parte que trata de licitações e compras, bem como os requisitos e vedações para administradores e conselheiros são de aplicação imediata.

Para os demais aspectos, o prazo é até o dia 30 de junho de 2018. O Ministério do Planejamento informou, no entanto, que muitas empresas já se adiantaram na mudança, destacando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Petrobras e também a Eletrobras.