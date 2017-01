Governo busca acordo para mudanças em distratos

00:00 · 20.01.2017

Entidades de defesa do consumidor e representantes do setor imobiliário travaram a discussão sobre mudanças nas regras ( Foto: Rafa Eleutério )

Brasília. Divergências entre entidades de defesa do consumidor e representantes do setor imobiliário travaram a discussão sobre mudanças nas regras para o cancelamento de contratos de compras de imóveis novos, os chamados distratos. Um encontro mediado pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, realizado nesta quinta-feira (19) em Brasília, terminou sem acordo e nova reunião foi marcada para a próxima semana.

No centro da divergência, estão os novos critérios que poderão ser adotados para a devolução de valores pagos por compradores de imóveis que desistirem do negócio. Para as entidades de defesa dos direitos do consumidor, deve ser considerado apenas o valor pago pelos compradores até o momento do distrato. Mas as empresas do setor querem que o valor total do imóvel seja considerado.

Para o governo, a regulamentação dos distratos é uma medida que pode dar impulso ao setor de construção civil, que tem acumulado prejuízos por causa da crise econômica e do número crescente de contratos cancelados. A falta de regras claras para os distratos tem levado empresas e compradores à Justiça para discutir os valores a serem devolvidos, o que, na visão dos empresários, tem provocado aumento do valor dos imóveis.

Entidades de defesa do consumidor, lideradas pelos Procons, e os representantes do mercado imobiliário tentam chegar a um acordo, sem sucesso, desde o ano passado. A questão sempre esbarra nas regras para devolução do dinheiro quando o consumidor decide devolver o imóvel. Quando há atraso na entrega, a lei estabelece que a indenização deve ser integral.

Para as entidades de defesa dos consumidores, o certo seria devolver no mínimo 80% das prestações pagas. Para representantes da construção civil, isso causaria desequilíbrio financeiro nas obras, porque muitos custos calculados sobre o valor dos imóveis, como taxas de corretores, são pagos de uma vez na venda do imóvel.

Por esse motivo, as empresas querem um critério que leve em consideração o valor total do imóvel, o valor das prestações já pagas, e o tempo de vigência do contrato. O maior temor das entidades do setor é que a nova regra estimule a saída de compradores que querem especular, o que poderia encarecer os financiamentos para a construção.