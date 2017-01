Governo anuncia R$ 8,2 bi para MPEs; Ceará fica de fora

00:00 · 19.01.2017

O programa Empreender Mais Simples foi lançado ontem pelo governo federal, com participação do Sebrae, Banco do Brasil e Receita Federal ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

Fortaleza/Brasília. governo federal vai disponibilizar R$ 8,2 bilhões em crédito para pequenas empresas nos próximos dois anos. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo da medida, anunciada nessa quarta-feira (18) pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é reduzir a inadimplência das empresas de menor porte e estimular a geração de empregos.

O Ceará, nesta primeira fase, ficou de fora dos investimentos. A estimativa é que, em fevereiro, agentes especializados do Sebrae atuem em apenas nove cidades do País: Sudeste (Campinas, Ribeirão Preto e Vitória); Norte (Manaus); Centro-Oeste (Cuiabá e Sinop); Nordeste (Natal e Mossoró); e Sul (Curitiba).

As medidas foram anunciadas durante o lançamento do programa Empreender Mais Simples: menos burocracia, mais crédito. Por meio de convênio firmado com o Banco do Brasil e a Receita Federal, o Sebrae investirá R$ 200 milhões em sistemas para simplificar o processo de gestão do pequeno empreendedor.

Sistemas

Serão desenvolvidos dez sistemas que pretendem reduzir o tempo, a burocracia e a complexidade no cumprimento das obrigações previdenciárias, tributárias, trabalhistas e de formalização. O projeto prevê a abertura de novas linhas de financiamento para as microempresas. O acesso ao crédito ocorrerá sob acompanhamento e consultoria do Sebrae. As mudanças começarão a partir de fevereiro de 2017 e devem ser concluídas em 2018. Cerca de 150 mil empresas devem ser beneficiadas com as medidas.

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou que a intenção da instituição é liberar os financiamentos para pequenas e médias empresas em até três dias, graças à análise prévia do cliente pelo Sebrae.

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif, pediu ao presidente Michel Temer que o governo federal procure os estados para simplificar e unificar os sistemas de cobrança de tributos estaduais às empresas.

Afif criticou ainda o fato de o Brasil ter um sistema bancário muito concentrado. Ele também comentou os altos spreads cobrados no setor bancário. "A burocracia é muito difícil de ser atingida pelos pequenos empreendedores, que não têm tal nível de governança corporativa. Só que esse crédito precisa chegar na ponta", completou o presidente do Sebrae.

Durante o evento, ele mostrou uma longa lista, com cerca de três metros de comprimento, contendo as obrigações acessórias que são impostas aos optantes do regime do Simples Nacional. "As pequenas são as que mais sofrem com a burocracia. Hoje, uma pequena empresa demora um ano para compensar um tributo pago indevidamente. Isso tem que ser na hora", destacou Afif.

Retomada do crescimento

O presidente Michel Temer participou do lançamento, acompanhado de representantes dos ministérios da Fazenda, do Turismo, da Casa Civil e da Secretaria de Governo. A equipe do governo reiterou que o projeto do Sebrae junto com outras medidas já adotadas pelo governo estão seguindo o objetivo de controlar os gastos e retomar o crescimento econômico brasileiro.

Em pronunciamento, Temer adiantou que a geração de novos empregos só deve ocorrer a partir do segundo semestre de 2018. Para este ano, a expectativa é de retomada da capacidade ociosa. "A microeconomia produz resultados imediatos e é isso que nós queremos o ano que vem. Sabemos que muitas empresas foram obrigadas a demitir, daí o número quase assustador de desempregados, mas muitos conservaram os empregados, portanto, uma capacidade ociosa ainda muito evidente. O primeiro passo do crescimento é utilizar a capacidade ociosa. Vamos começar a reduzir o desemprego no segundo semestre do ano que vem, porque nesse primeiro semestre a capacidade ociosa será utilizada, o que já significa um início ou retorno do crescimento do País", disse.

Ele afirmou ainda que a burocracia angustia todos os governos e que espera reduzir as obrigações tributárias das MPEs.

OPINIÃO

Iniciativa não atende às reais necessidades

As medias anunciadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) não atendem na prática às necessidades dos micros e pequenos empresários. Nós estamos batalhando há muitos anos pela desburocratização do sistema, mas é algo que está entranhado nas instituições brasileiras. Não tem como desvincular isso. Outro ponto é ressaltar que o processo de abertura das empresas não é facilitado por órgãos e bancos. Depende do setor em que se quer investir. Há um interesse maior dos bancos em determinados setores, como energia eólica, tecnologia e informática. O que também impede o desenvolvimento das MPEs são os juros e impostos. A gente só observa aumento de tributos, tanto pelos estados como pelo governo federal. Além do mais, não existe uma instituição financeira preparada para atender às micros e pequenas empresas.

Dalvani Mota

Presidente da Federação das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Medidas:

Medidas:

Crédito de R$ 8,2 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão da linha Proger Urbano Capital de Giro, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e R$ 7 bilhões da linha BNDES

Capital de Giro Progeren;

ORIENTAÇÃO e acompanhamento por consultores do Sebrae antes e depois da concessão de crédito;

Investimento, por parte do Sebrae, de R$ 200 milhões na simplificação de dez

Sistemas informatizados para desburocratizar a gestão de negócios no País;

A CONTRAPARTIDA das empresas é manter emprego e renda por até um ano após a operação. Se tiverem mais de dez empregados, deverão contratar um jovem aprendiz;

Será criado um sistema de nota fiscal eletrônica para todos os municípios até o fim de 2018.

CIDADES beneficiadas:

Nordeste: Natal e Mossoró

Sudeste: Campinas, Ribeirão Preto e Vitória

Norte: Manaus

Centro-Oeste: Cuiabá e Sinop