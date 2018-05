Gol inaugura primeiro ponto de vendas físico na Capital

01:00 · 01.05.2018

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes inaugura na próxima sexta-feira (4) seu primeiro ponto de vendas físico em Fortaleza. A unidade será instalada no North Shopping Fortaleza, no bairro São Gerardo, e faz parte do plano de expansão do modelo de negócios da companhia pelo País. Com a novidade, a empresa amplia em 38% seus canais físicos.

De acordo com o gerente comercial da Gol, Ricardo Recchia, o ponto na Capital é o terceiro do Nordeste, após unidades em Recife (PE) e Salvador (BA).

"O ponto é para todos os públicos que têm interesse em voar. Nós olhamos para a questão de nossos hubs no Brasil e como Fortaleza está ganhando 35% mais voos, fazia todo o sentido nós estarmos aqui", pontua.

Segundo ele, o objetivo é estar em um local onde o público possa consumir passagens aéreas. "Com os nossos colaboradores treinados para atender os passageiros que têm pouco contato com viagens aéreas, na nossa lógica, é ter um ponto de acesso para tirar dúvidas e ser um facilitador", acrescenta.

Recchia afirma ainda que o quiosque em Fortaleza terá nove metros quadrados e três posições de atendimento. "Serão cinco colaboradores nesta unidade no North Shopping. Nós priorizamos locais acessíveis e com grande movimentação de pessoas. A gente entende que existe uma camada da população que não tem o hábito de usar o site e o aplicativo", explica.

Conectividade

Os locais, de acordo com a Gol, foram escolhidos em regiões onde a companhia tem grande conectividade de rotas, oferecendo assim um maior número de opções de voos e destinos que partem ou se destinam dos hubs da empresa aérea.

Também foram priorizadas localidades acessíveis e com grande movimentação de pessoas, a fim de que o atendimento presencial facilite a transmissão de informações sobre todos os processos de viagem.

"Esses novos pontos de venda estão alinhados com a estratégia da companhia de ampliar a rede de atendimento, estabelecendo processos de excelência e oferecendo a melhor experiência ao cliente, desde a compra da passagem até a chegada ao destino final", pondera o gerente comercial da Gol.

Outras unidades estarão em São Paulo, no shopping Interlagos, chegando à 10ª na capital paulista. Outras cidades também serão contempladas nesta estratégia: Curitiba (Shopping Estação) e Brasília. O Rio de Janeiro também receberá um novo Quiosque no shopping Bay Market, o segundo do estado.

Promoção

Em razão da inauguração, a Gol realizará promoção especial para a venda de passagens adquiridas no novo ponto de vendas. Entre os dias 1º e 31 de maio, os clientes que comprarem bilhetes de ida e volta para algum trecho doméstico, pagarão a volta a partir de R$ 175,00 (taxas inclusas), para voos entre 1º de maio a 30 de junho 2018.

A compra pode ser parcelada em até dez vezes sem juros no cartão de crédito das diferentes bandeiras, ou ainda no cartão de débito e dinheiro. "Nós criamos essa tarifa promocional com o ponto de venda multiforma de pagamento e formas de pagamento combinadas. A promoção engloba todos os voos domésticos que a Gol operar".